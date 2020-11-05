紫荆研究院：近七成港人认同国安法有助社会恢复安宁

直属香港中联办的《紫荆》杂志旗下的紫荆研究院委托香港社会科学民意调查中心在上月27日至31日，电话随机抽样访问市民，以了解受访者对《香港国安法》实施情况、特首押后《施政报告》、立法会议员表现等议题的看法。结果显示，逾八成市民认为《香港国安法》实施后日常生活未受影响，近七成市民认同《香港国安法》有助社会恢复安宁。

根据《星岛日报》报道，这项有1547名市民参与的紫荆调查指，高达83.7%受访者认为，《香港国安法》实施至今，日常生活并未受到影响，认为有影响的仅有7.1%，另有9.2%表示不清楚、无意见。此外，有69.1%受访者认同，《香港国安法》的实施，有助香港社会恢复安宁，认为无帮助的有19.6%，另有11.3%表示不清楚、无意见。

另外，调查又指，56.3%市民接受特首押后发表《施政报告》的做法，26.9%认为不能接受。机构指，反映市民普遍期待特首能在中央支持下，在《施政报告》中推出更多有利香港发展的政策。

在立法会议员表现方满，调查指，有67.3%受访者对留任泛民立法会议员的表现感到不满，表示满意的只有21.8%，另有10.9%表示不清楚、无意见。

调查又发现，近六成市民认同不真诚拥护《基本法》的人士，不可能履行立法会议员职责；63.6%市民不支持被取消参选资格的泛民立法会议员留任。

较早前在立法会选举报名期间，有多名现任泛民主派议员因为被选举主任认为有不真诚拥护《基本法》的行为而取消参选资格，被问及是否支持他们继续担任立法会议员，有63.6%受访者表示不支持，24.1%表示支持，另有12.3%表示不清楚、无意见。民意清晰反映，大多数香港市民都反对有不真诚拥护《基本法》行为的人士继续出任公职，如果对此放任不管，可能会对香港的长远利益和市民福祉造成重大伤害。

紫荆研究院指，港区国安法实施四个月以来，绝大多数市民对此反应正面。而在新冠疫情之下，市民亦普遍期待特首能在接下来的《施政报告》中有效回应市民诉求，重振社会信心。

