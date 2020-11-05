台湾国防院：美售无人机是“台湾反击武器的眼睛”

美国政府同意出售台湾MQ-9B无人机。台湾国防部智库、国防安全研究院针对这项军售分析，“海上卫士”无人机就是“台湾反击武器的眼睛”，搭配台湾近日取得的飞弹系统、火箭系统，及鱼叉飞弹等攻击武器，“国军（台湾军队）飞弹就能够瞄哪里打哪里”。

根据台湾三立新闻台报道，美国在总统大选前夕，宣布对台出售的四架“海上卫士”（Sea Guardian）无人机，可执行监控、侦搜任务，并具备优秀的耐候能力、远程滞空能力及更大的载重，为执行海上侦察任务利器。同时，这也是特朗普任内第十度提供台湾重要防卫性武器。

对此，台湾国防安全研究院今日在面簿分析，台湾最近先后取得射程可达270公里的AGM-84H/K“增程型距外陆攻飞弹”（SLAM-ER），M142高机动性多管火箭系统 （HIMARS），射程可达300公里的陆军战术飞弹系统（ATACMS），以及陆基鱼叉反舰飞弹等攻击武器。

台湾国防院指出，“海上卫士”配备了MX-20多光谱瞄准系统、SeaVue多功能巡逻雷达、SAGE 750电侦系统，以及Ku频卫星链结，就如同“台湾反击武器的眼睛”，搭配前述取得的攻击性武器，未来“国军飞弹就能够瞄哪里打哪里”。

国防院助理研究员谢沛学也撰文解释，我们可以透过MQ-9B的资料链，进行即时情资分享，创造台、美双方战时进一步合作的契机。例如，台海冲突爆发初期，华盛顿就可利用多领域特遣队、陆战队的滨海战斗团，将台湾周边小岛，如兰屿、绿岛、东沙，甚至巴士海峡的巴旦群岛，部署成反舰飞弹阵地，防止共军舰队突穿至台湾东部海域进行封锁，我方也可以透过MQ-9B为美军提供解放军舰队的情资。

