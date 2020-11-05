国泰称九成以上的机师和机舱服务员已签新合约

香港国泰航空的新服务合约签署限期昨晚届满，国泰表示，分别有98.5%机师，以及91.6%机舱服务员已签署新合约，涉及2613名机师及7346名机舱服务员。

根据香港电台报道，国泰感激已接受新合约的员工，并尊重部分员工选择不再受聘的决定，会为他们提供优于劳工法例要求的离职方案，也不会与公司的退休金供款对冲，离职员工亦可获退还今年参与自愿性特别休假计划的薪金。

另外，国泰表示，所有员工明年将不获加薪，也不会获发今年度的酌情年终奖金。

国泰空中服务员工会主席王思敏表示，员工被迫选择签署新合约很无奈，因为他们不想视作“解雇”，会在履历表上留有纪录。

王思敏表示，自己也已签新合约，暂时未统计没有签署新合约员工的人数，称主要是较资深员工，可以选择提早退休。

王思敏说，决定留下来员工，不少都因为很喜欢机舱服务员的工作，在市场缺乏选择下，难以在同一工种转工。她承认，目前经济环境差，员工担心市场上未必有其他工作可以选择，抱着“先留下来”的心态，有机会便寻找其他工作。

工会指，现阶段要处理会员咨询和求助，包括协助未有签新合约的员工计算长期服务金，以及协助后悔签署新合约的员工做调解等工作。

王思敏还透露，已与国泰的机师工会签署协议，日后会互相支持，希望增加议价能力。



