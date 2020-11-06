中国前副外长傅莹：中美应避免撕裂世界

中国前副外长傅莹认为，未来美国谁当选，对中美两国关系发展“至少在方式上，可能有一些影响”，并说大部分国家不希望中美撕裂世界，拉拢其他国家搞对立的时代已经过去，中美都应该避免这种做法。

据香港《明报》报道，现担任北京清华大学战略与安全研究中心主任的傅莹，昨天（5日）在由中国南海研究院、美国智库中美研究中心等机构联合主办的一场论坛上致辞时说，多边主义是国际社会探寻应对新问题新挑战的必经之路，并认为南中国海地区国家应秉持更加宽阔、超越“你输我赢”零和博弈的海洋视野，更多思考共赢和协同发展。

报道称，傅莹不点名提到美国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo），说她注意到最近美国一些政客访问亚洲的言论，似乎有将新冷战推到亚洲的意图，并认为这是让人“警惕”的动向。

蓬佩奥上个月底展开亚洲访问之行，先后赴印度、斯里兰卡、马尔代夫、印尼和越南。

傅莹提到上个月出席在俄罗斯举行的瓦尔代论坛（Valdai Forum），主持人当时问亚洲国家代表如何在中美间站队的问题。有印尼学者说，东南亚国家是按照本国及本地区利益做政策选择，不是非要选哪一边，另有印度学者提到，希望建立开放的印太地区，协商解决问题。傅莹说：“我觉得这反映我们亚洲国家基本的思维方式和趋势。”

傅莹也提到，其他国家不是由中美来选的。“不是我们能够说中国去拉（拢）一些人、美国拉一些人。这个时代已经过去。我们两国也应该避免（这样做）。”

她也说：“可以去跟这些国家介绍自己为什么这么想这么做，为什么有这样的政策，希望大家理解，但不应该试图去分裂世界。至少这不是中国人的想法。”