美驻港领事馆拟进行装修 需暂时搬迁

香港媒体披露，美国驻港澳总领事馆计划进行大规模装修，需要暂时搬迁至另一个地方运作，涉及约600名职员，但至今没看到发展商或业主出租办公室。

据香港01今天（6日）报道，总领馆回应查询时承认，美国政府计划翻新及优化美方在香港之物业，包括驻港总领馆，当中翻新工程需要暂时安置部分职员至其他地方，美国驻外使领馆运作局（Bureau of Overseas Buildings Operations）会物色可供出租、符合运作需要的替代地方。

发言人说，物色新地方过程正在进行中，目前只属初步阶段（very early stages），不评论选址、洽租发展商或业主、谈判细节等资料。

有知情人士透露，总领馆早在三个月前，已开始在市场寻找可租下的办公楼，并把目标地区锁定在金钟及中环两区之内，不过一直未能成功物色新地方。

该知情人士也说，目前中区不乏空置商厦楼面，但在核心商业区持有办公楼物业的大型发展商或业主，可能担心政治不正确，未必愿意向相关机构出租物业。

报道称，像中环的核心区办公楼空置情况正处于极高水平。据统计数据，截至9月份，中环商厦空置率已升至6.8%，创过去十多年来的新高。不过，报道也提到，不排除领事馆工作或需要特别的要求或配置，有机会增加物色楼面的难度。

美国政府今年9月以公开招标形式出售港岛寿臣山洋房，由恒隆地产以超过25亿港元（4亿新元）标得。总领馆当时声称，这项交易是纯粹商业决定，并强调对领事馆运作及员工不会构成影响，所得资金会投放入美方在香港持有的其他物业中，预计今年12月31日完成交易。