华为起诉美国16政府部门：拖延公开孟晚舟案信息

中国电信巨头华为高管孟晚舟的案件仍在僵持，美国华盛顿特区联邦法院的一份起诉书显示，华为公司上周已在美国提出诉讼，控告美国政府16个部门故意拖延公开多份涉及孟晚舟被捕案的文件，公司认为这些文件能揭露拘捕孟晚舟的政治目的。

综合加拿大广播公司与观察者网报道，华为所指的这些文件包括美国多个部门之间就此案相关的通信记录，以及美国执法人员在加拿大实施拘捕行动前与加拿大骑警及加边境服务局的通信记录。孟晚舟律师团认为，这些文件将可能证明拘捕孟晚舟的背后存在政治动机。

报道称，华为指控特朗普政府阻止其向包括联邦调查局（FBI）、美国司法部、商务部、国务院、国土安全部在内的至少16家政府部门和机构提出信息披露请求。华为公司律师声称，有迹象表明，美国希望通过对华为及孟晚舟的刑事指控“达到与司法正义无关的政治目的”。

此外，华为还要求获得一些政府机构之间的相关文件，例如美国国土安全部、司法部以及白宫之间的联络文件，以及美国一些部门与参与调查或拘捕孟晚舟的加拿大当局的通信记录。

华为的起诉书中列举了一系列美国希望通过逮捕、引渡孟晚舟达到的目的，包括干涉华为公司在5G市场的优势地位、增加在与中国贸易谈判中的筹码等。华为的律师认为，上述通信记录可能证明对华为及孟晚舟的起诉依据是不合理的。目前，被起诉的美国政府部门没有任何回复。

华为指出，早在一年前就依据美国《信息自由法案》赋予的权利向美政府部门提出了12项信息披露要求，但几乎没有获得任何回复，尽管法律规定“申请快速处理的要求通常应在20个工作日内给予答复。”

起诉书称，加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院就孟晚舟被捕和引渡案进行的审讯被全球媒体广泛报道，引发史无前例的关注，更加证明美国相关部门有必要尽快公开相关文件，“因为此案可能存在的很多问题一定程度上反映了政府诚信度影响公众的信心。”

孟晚舟案件上星期在加拿大继续开庭聆讯，负责案件的法官10月28日发出一份裁决书，指孟晚舟提出的部分陈述“有真实的可能性”，并认为她有权利“有限度地”提供一些额外证据。对此，华为加拿大分公司在一份声明中形容，这项裁决对孟晚舟而言是“一场重大胜利”。

