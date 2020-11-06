韩正接见林郑：凡利于香港繁荣稳定的事中央全力支持

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正今天（6日）早上在钓鱼台国宾馆接见访京的香港行政长官林郑月娥。韩正说，凡是有利于保持香港长期繁荣稳定、增进香港百姓民生福祉、促进香港更好地融入国家和大湾区发展大局事，中央政府及各部门都会全力支持。

综合《信报》与网媒香港01报道，也是中共中央港澳工作领导小组组长的韩正指出，在中央坚强领导下，今年以来，林郑带领的特区政府克服各种困难，迎难以上。在疫情防控、纾解民困、恢复经济，落实《香港国安法》、稳定社会大局方面作出显著成效，中央对此充分肯定。

他续称，得知林郑等人访京，获得各部委大力支持，给予很好的政策、意见和工作方案，充分体现中央政府的要求和精神。

韩正还期望香港于十四五规划中，要更好地把握好国家发展大局，过程中充分发挥香港自身的优势，找到更好的定位，把香港发展得更好。

林郑月娥指出，深深感受到中央对香港的支持，此次连同五名局长访京，正好展示香港要融入国家发展大局的范围非常广泛。她指出，香港于十三五规划期间，不但按规划发展成国际金融中心、国际航运及贸易中心，同时认为科技创新非常重要。

今天与韩正同场的中共中央官员包括港澳办主任夏宝龙、国务院常务副秘书长丁学东、港澳办常务副主任张晓明、中联办主任骆惠宁等。

据香港官方此前公布的行程显示，林郑月娥将于今晚上转赴广州，7日在广州和广东省高层会面，之后访问深圳，并与深圳市高层会晤，分别讨论如何联手推动粤港澳大湾区建设及深港合作。