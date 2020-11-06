中国法院今天（6日）裁定，恒丰银行原董事长蔡国华因受贿等罪被判死缓。

山东东营市中级人民法院在微博上通报，蔡国华以国有公司人员滥用职权罪判处有期徒刑六年；以贪污罪判处有期徒刑12年，并处罚金人民币100万元（20万新元）；以挪用公款罪判处有期徒刑十年；以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；以违法发放贷款罪，判处有期徒刑12年，并处罚金人民币20万元，决定执行死刑，缓期二年执行，死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

蔡国华被控滥权和挪用公款等罪名，包括2014年至2016年在担任恒丰银行党委书记、董事长期间，滥用职权，违规在恒丰银行发放核心员工奖励薪酬，推行员工股权激励计划，造成恒丰银行经济损失共计人民币8.9亿余元。

蔡国华也被指在2015年至2016年，利用担任恒丰银行党委书记、董事长的职务便利，未经集体研究，擅自决定将恒丰银行48亿元资金以信托贷款形式转入其个人控制的公司，进行营利活动，谋取个人利益。

法院认为，蔡国华一人犯数罪，依法应数罪并罚，并说蔡国华在共同贪污犯罪中起主要作用，是主犯。

恒丰银行是中国12家全国性股份制银行之一，也是山东省唯一一家全国性商业银行。银行2017年底发生高管违法、股权混乱、资产质量差，流动性紧张的问题，前董事长蔡国华同年因涉嫌严重违纪违法被调查。