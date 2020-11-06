中国商务部：未来五年中国服务进口规模将占全球10%

中国商务部今天（6日）在第三届进博会上发布的《中国服务进口报告（2020）》显示，未来五年，中国服务进口规模累计有望达2.5万亿美元（3.37万亿新元），占全球比重将超过10%。去年，这一比例为8.6%。

据界面新闻报道，在上述服务进口中，旅行进口有望突破1万亿美元，知识产权使用费、电信计算机和信息服务、金融服务、其他商业服务等数字服务进口累计将超过1.3万亿美元。

商务部服务贸易司司长陈春江今天在新闻发布会上指出，2012年-2019年，中国服务进口从2813亿美元增至5006.8亿美元，年均增长8.6%，高出同期全球服务进口年均增速4.8个百分点。自2013年以来，中国服务进口已连续七年位居全球第二。

《报告》显示，中国目前已与200多个国家和地区建立了服务贸易往来。2019年，中国前十大服务进口来源国分别为美国、日本、澳大利亚、德国、英国、加拿大、韩国、新加坡、俄罗斯和法国，服务进口合计2642.2亿美元，占中国服务进口的52.7%。

根据世界银行及联合国国际劳工组织数据测算，2019年中国服务进口给贸易伙伴提供了超过1800万个就业机会。

陈春江称，新冠肺炎疫情全球大流行以来，中国率先控制住疫情，实现全产业链复工复产，确保全球产业链供应链不在中国“断链”。今年前8个月，新兴服务进口931.6亿美元，同比增长4.2%，再次为稳定全球产业链供应链作出重要贡献。

《报告》称，中国进一步扩大了服务业对外开放，今年中国发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）2020年版》，外商投资准入负面清单从2017年的63条减少至33条。