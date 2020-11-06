一箭十三星发射成功 中国长征六号完成首个国际订单

中国长征六号运载火箭今天（6日）在太原卫星发射中心成功将13颗卫星送入预定轨道。其中，10颗卫星为阿根廷Satellogic公司研制的NewSat卫星，另外搭载“太原号”科普卫星（八一03星）、天雁05卫星、北航空事卫星一号等三颗国内卫星。这是长征六号运载火箭首次承接国际商业卫星发射服务，也是新一代长征系列运载火箭首次完成国际商业卫星订单履约。

据悉，长征六号运载火箭自2015年完成首飞，至今共执行了四次发射任务，明年长征六号按计划将执行四次发射任务。

据中新社报道，10颗NewSat卫星（即NewSat-9至NewSat-18）是由Satellogic公司自行设计、研制的商业遥感卫星，每颗卫星质量均为41kg。卫星均搭载多光谱载荷及高光谱载荷，设计寿命为三年。10颗卫星成功入轨后，将成为该公司全球遥感卫星星座的一部分。后续，长征六号还将为该星座的组建进行多次组批发射。

本次任务是Satellogic公司在国际范围内首次购买整箭发射服务。此前，长征四号系列运载火箭、长征二号丁运载火箭已通过4次搭载发射，成功将该公司的7颗NewSat卫星送入预定轨道。

“太原号”科普卫星（八一03星）主要用于开展天体遥感观测、对地观测、天地协同编程教育等实验，为青少年学生提供航天科普和教育实践平台。另外两颗搭载星分别是成都国星宇航科技有限公司、电子科技大学与北京微纳星空科技有限公司联合研制的天雁05卫星和长沙天仪空间科技研究院有限公司与北京航空航天大学合作研制的北航空事卫星一号。

长征六号运载火箭由中国航天科技集团有限公司八院研制，属于新一代低温液体快速发射三级火箭，是新一代长征系列运载火箭的首飞箭。长征六号运载火箭具备发射多种卫星和不同轨道要求的单星、多星发射能力，在三级两次启动条件下，700公里太阳同步轨道运载能力可达1吨。