中国广电总局要求严格控制演员嘉宾片酬

中国国家广播电视总局昨天（5日）印发《国家广播电视总局关于推动新时代广播电视播出机构做强做优的意见》（《意见》）的通知，其中提到：抵制低俗庸俗媚俗的工作机制，坚决防止追星炒星、过度娱乐化、高价片酬、唯收听收视率等不良倾向。

据澎湃新闻报道，上述《意见》还倡导：“坚持星素结合，让更多普通奋斗者、各行各业奉献者、时代楷模、最美人物通过广播电视节目传播正能量。严格控制演员、嘉宾片酬，倡导演员、嘉宾以社会责任心和使命感零片酬参与公益性节目。“

值得注意的是，目前综艺市场已经涌现了一批公益扶贫类综艺，譬如东方卫视公益扶贫综艺《我们在行动》、湖南卫视推出的脱贫攻坚主题节目《青春在大地》、安徽卫视的公益益智类节目《全星全益》和江苏卫视的明星公益真人秀《赢在中国蓝天碧水间》等。

演员片酬居高不下一直是影视行业备受关注的问题，此前也得到过中国电视剧制作产业协会的重视。

中国电视剧制作产业协会和首都广播电视节目制作业协会此前联合发布了《关于厉行节约，共克时艰，规范行业秩序的倡议书》（《倡议书》），倡导全行业厉行勤俭节约之风，反对一切攀比，奢靡之气。建议把制作成本压缩到合理范畴之内。

“根据国际惯例，一部电视剧、网络剧的编剧、导演和男、女一号主演的酬金，各自最高不得超过制作成本的10%，全体演员酬金不得超过制作成本的40%。”《倡议书》提及。