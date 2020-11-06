北京将推进养老机构重点人群接种冠病疫苗

为有效应对秋冬季可能出现的疫情防控风险，中国北京日前要求养老机构做好流感等疫苗接种工作，稳妥推进重点人群接种冠病疫苗。

据《北京日报》报道，北京市民政局、市财政局近日联合印发了《北京市秋冬季养老服务机构冠病疫情防控工作方案》。北京市民政局相关负责人介绍，本次出台的《防控方案》提出分级管理原则，分别针对不同地区的风险等级采取不同的防控策略。届时，一旦发生疫情，各区民政局只要根据市政府对高、中、低风险地区认定公告，以街道（乡镇）为单位实施分级防控措施。

《防控方案》提出，养老机构的封闭管理应坚持“非必要不外出、有必要的入院防护从严”原则。市民政局相关负责人介绍，养老机构的封闭管理是有呼吸的封闭管理，并不是一级防控状态下的封闭应急管理。所以，需要把握必要的防疫平衡，不能因没有疫情而放松，也不能因出现疫情就层层加码、过度防护。

据了解，流感疫苗接种采取自愿原则。按照现行政策，卫生健康部门免费为60周岁以上老年人接种流感疫苗。机构内工作人员接种流感疫苗的，费用自付。《防控方案》提出，各区民政局需主动与卫生健康部门对接，确定流感疫苗接种具体时间及安排，力争在11月底完成流感疫苗接种工作。

《防控方案》还提出定期开展抽样核酸检测工作。养老服务机构需每月对通勤人员、后勤厨房工作人员、临时外出就医老年人等其他高风险人群进行抽样核酸检测。根据疫情风险变化情况，可对处于中高风险区域的养老服务机构老年人、工作人员进行全员核酸检测。