苹果股东起诉CEO库克：指他曾隐瞒iPhone在中国销售压力

美国苹果公司的iPhone曾在中国需求减少，但苹果首席执行官库克隐瞒不言导致投资者蒙受损失，苹果股东就此发起集体诉讼，欲将苹果告上法庭。

据新浪科技报道，在2018年11月1日的分析师会议上，苹果明明在新兴市场面临销售压力，但库克却告诉听众：“我不会把中国归入其中。”

库克讲话后几天，苹果公司要求供应商限制生产，2019年1月2日，苹果公司意外将季度营收预期下调高达90亿美元，库克将此归咎于国际形势给中国经济带来的压力。

这是2007年iPhone推出之后苹果第一次降低季度营收预期，就在消息公布的第二天苹果股价大跌10%，市值蒸发740亿美元。苹果和库克声称没有证据证明他们欺骗或者有意欺骗原告。

本周三，美国地区法官伊冯·冈萨雷斯·罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）做出决定，以英国养老基金为首的股东团体可以就库克在2018年11月1日发表的言论提起诉讼他指出，股东有理由认为库克的言论存在严重的虚假、误导成分，苹果公司也许已经看到了iPhone在中国出现的困难。

在一份长达23页的决定中，罗杰斯说，股东们似乎声称库克在分析师电话会议上有关中国的声明存在重大虚假和误导性。说库克不可能看不到“中国迹象”，他不可能对目前贸易局势及其可能对苹果造成的影响一无所知。