国泰工会：部份已签新约员工感后悔欲撤回

香港国泰航空要求现有的员工前晚(4日)签新约，否则会被解雇，以及不会获发过渡津贴。国泰空中服务员工会主席王思敏表示，为了维持工会运作，工会理事已“含泪”签署新约，又指没有签新约的同事将获得“解雇套餐”，并有部份已签约的同事感到后悔。

据星岛日报报道，王思敏在电台节目中表示，现届工会理事会任期直至明年5月，若理事不签新合约，或会令工会出现真空期，担心劳工权益或进一步受损，提供机会予资方进一步压榨员工，因此为了维持工会运作，工会理事已“含泪”签署新约。

她又指，不少员工亦在无奈下签约，并强调不代表同意或满意新约条款，又指不少同事亦计划“签住先”再另作打算，并直言“公司留得住人，不知留不留得住心”。

她续指，没有签新合约的员工已接到解雇信，工会会协助他们向公司追讨赔偿。 她亦指，没有签新合约的员工将获得“解雇套餐”，包括长期服务金、一个月待通知金，以及无薪假的退款，并指不少员工在知悉套餐内容后对签约感到后悔，并询问工会可否撤回签约决定。

王思敏又指，不少离职员工已转行，部份人转为从事保险业及地产行业，也有人决定自己做小生意，亦有职业转介公司联络受影响员工，协助他们转行。

国泰航空早前提出业务重组并裁员，留任的员工被要求签署新服务条件合约，期限前晚届满。国泰昨日指，分别有98.5%机师，以及91.6% 机舱服务员已签署新合约，涉及2613名机师及7346名机舱服务员。