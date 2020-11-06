亚利桑那计票争议来龙去脉

位于美国西部的亚利桑那州在本届美国总统选举中成为特朗普与拜登激烈竞争的地区。这个自1996年后就从未选择过民主党参选人的州属，本次的投票结果却扑朔迷离，甚至引发美国各大媒体的分歧。

亚利桑那州握有11张选举人票，若算给拜登（Joe Biden），他就拿下264张选举人票，等于只要再拿下所剩几个摇摆州其中一个，就能迈过270张的当选门槛。

截至美东时间11月5日晚上9时30分（新加坡时间11月6日上午8时），拜登与特朗普在已开完约90%选票的亚利桑那州的得票率，分别是50.1%和48.5%，拜登领先特朗普约40万票，或1.6个百分点。

包括美联社、彭博社、福克斯在内的媒体都将亚利桑那州算给拜登；但美国有线电视新闻网（CNN）、《纽约时报 》 、《华盛顿邮报 》 及美国三大广播公司新闻网等，都尚未把亚利桑那州归给拜登。

这一分歧在于此前传统出口民调机构“艾迪生研究”（Edison Research）错误地高估亚利桑那州已开票数的比例。艾迪生研究虽已更正，美联社却没采用其数据，坚持自己的预测看法。彭博社、福克斯也都采纳美联社的统计。

《纽约时报》指出，亚利桑那州目前的待开票主要是三类：部分在投票日前最后几天才送到的邮寄选票、投票日当天才寄出的邮寄选票以及临时选票（provisional votes，选民到投票所投票时名字不在登记簿上，虽仍可投票，但这类票要在查明投票者是合格选民后才能算数），通常这三类多属民主党选民，但这回没那么明显。

报道分析，亚利桑那州有很多永久不在籍选民，都会自动通过邮局进行不在籍投票，这类登记选民里共和党比民主党多，今年民主党的选民会极快寄出选票，因此先开的邮寄选票会让民主党领先。

然而，目前尚无法确定寄出选票或在投票日当天才投寄选票的民众中有多少共和党人，若占多数，剩下待开选票里很可能对特朗普有利。

据CNN报道，截至美东时间11月5日晚上（新加坡时间11月6日早上），当地还有大约28.5万张选票待点算。

《纽约时报》指出，从选前能掌握的资料可得知，最后几天才寄出选票的登记选民里，共和党人比民主党人多了约两成，现在论断亚利桑那州谁属还太早。