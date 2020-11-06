中国十大消费城市排名出炉 重庆超广州跻身前三

21世纪经济研究院今天（6日）公布了今年前三季度中国十大消费城市排名，重庆超过广州，排名第三，仅次于上海和北京。深圳超过成都和武汉，由消费第七城跻身消费第五城。

据中新社报道，前三季度的社零总额（全国社会消费品零售总额）前十名城市依次为上海、北京、重庆、广州、深圳、成都、苏州或南京、杭州、武汉。

21世纪经济研究院选取了2019年全国社零总额排名前十的城市，根据今年前三季度的数据研究其消费回暖情况，这十座城市分别为上海、北京、广州、重庆、成都、武汉、深圳、杭州、南京和苏州，均为一线、新一线城市。

相比于2019年的表现，今年前三季度这十座城市的社零总额排名出现了大幅洗牌。

从前三季度社零总额的绝对值来看，仅上海超过了一万亿元（人民币，下同，约2000亿新元），上海与第二名北京的消费差额为1713亿元，这一差额对比上半年有所扩大。而2019年全年，两座城市之间的消费差额为1227亿元。

重庆不只是排名上升至第三，前三季度社零总额更是与2019年全年相差340亿元。

一线城市中，消费表现进步最明显的当属深圳。2019年，深圳只是全国消费第七城，但今年前三季度，深圳排名反超了成都和武汉，跻身前五。并且，深圳和第四名广州之间的差距仅剩下605亿元。相比之下，2019年，广州的社零总额超出深圳3393亿元。

截至11月5日，南京尚未公布前三季度社零总额数据，但前八个月的数值为4542.59亿元，已经超过杭州前三季度的总和。

武汉因为受疫情的影响程度较深，排名跌落至第十名。