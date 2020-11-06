中国将对澳实施贸易禁令？澳洲部长辟谣

对于有报道指中国将向澳大利亚实施贸易禁令，澳洲贸易部长伯明翰今天（6日）出面辟谣，呼吁外界不要妄下结论。

综合路透社、彭博社和《澳洲金融评论报》报道，随着中澳关系恶化，澳洲出口商正忐忑等待北京是否会从今天起对总值超过60亿澳元（58亿新元）的澳洲商品实施禁令。

知情人士本周较早前称，中国政府已下令今天起开始停止进口包括煤炭、大麦、铜矿石和铜精矿、食糖、木材、葡萄酒以及龙虾在内的 澳洲产品。

澳洲联邦银行经济学机构提供的数据显示，涉事行业在2019-2020年占澳洲商品出口总额的约7％，即271.5亿澳元。

报道称，中国的进口黑名单会以口头形式告诉商品交易商，而且不会包括铁矿石或天然气，因对后二者实施进口限制可能会“过度”损害中国经济。

伯明翰提到，有关限制澳大利亚工业的报道，与中国称没有采取任何歧视性行动的说法不一致。

他告诉澳洲媒体：“我们希望中国政府言而有信，并能解决这些问题，但无可否认的是，据业界获知的，设计的范围和程度令人深感不安。”

中国外交部昨天（5日）在回答关于贸易禁令与限制令消息的问题时说，中国主管部门依法依规对外国输华产品采取相关措施，这符合中国法律法规和国际惯例，保障了国内相关行业的合法权益和消费者安全，也符合中澳自贸协定的有关规定。

外交部发言人汪文斌在昨天的例行记者会上说：“相互尊重是各国间开展务实合作的基础和保障。我们希望澳方多做有利于中澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神的事，能够推动中澳关系早日重回正轨。”

澳洲在2018年禁止中国电信巨头华为参与澳洲第五代移动通信技术（5G）宽带网络建设。此外，堪培拉也担忧中国试图在太平洋扩大影响力，并在冠病疫情以及《香港国安法》课题上采取对华不利的立场，导致中澳关系日趋恶化。

中国已多次针对澳洲采取行动，包括5月中旬以牛肉产品违反检验检疫要求为由，暂停接受四家澳洲企业肉类产品的进口申报。澳大利亚政府消息人士上个月也透露，中国已下令该国棉纺厂停止购买澳洲棉花。

业界组织和澳洲政府也声称，在中国对澳洲龙虾进行新海关检查之后，澳洲已停止向中国出售龙虾。澳洲媒体报道，中国也停止从昆士兰州进口原木，并禁止从澳洲谷类产品出口商艾莫德粮食（Emerald Grain）进口大麦。

知情人士也透露，中国拒绝澳大利亚提出取消一项澳洲进口大麦关税的要求。

中国外交部3日在回答路透社提出政府是否指示进口商停止购买澳洲产品的问题时说，相关公司自行减少从澳洲进口相关产品。