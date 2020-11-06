香港金管局：蚂蚁集团将继续在香港扮演重要角色

中国金融科技巨头蚂蚁集团的两地IPO戛然而止后，香港一位官员称，尽管中国大陆监管机构加强了对蚂蚁集团的监管，但该公司将继续在香港金融舞台上扮演重要角色。

据彭博社报道，香港金融管理局金融科技总监周文正称，香港没有理由质疑蚂蚁集团的存在，其拥有在该市经营虚拟银行的许可证以及储值支付工具（SVF）许可证。

周文正昨天（5日）接受彭博电视台采访说：“这是一位参与者，但是香港还有许多参与者，因此他们正在相互竞争、从而提供更好的服务。”

蚂蚁集团原本定于周四在香港和上海两地同步上市，但是中国监管机构周二突然叫停了这宗规模350亿美元（471亿新元）的首次公开募股(IPO)交易。此举在该金融中心引发了冲击波，据一项估计，香港五分之一的人口申购了蚂蚁集团的股票。

周文正指出，这一事件不会冲击该市在金融科技方面的努力，也不会打击投资者的积极性。“基调非常乐观，”他说。“投资者认为亚洲，尤其是香港，是将看到大量金融科技发展的主要地方之一。”

今年香港推出了几家虚拟银行，其中一家由蚂蚁运营。周文正说，到目前为止，这些银行迄今为止的发展还“不错”。他说，它们有“非常好的商业模式”，并且可以通过使用另类数据来帮助把更多资金引向中小型企业。

至于发放更多牌照，周文正称，金管局将需要“一些时间观察现有的参与者。”他称，金管局将欢迎中央在该市也推出其新数字货币的任何决定，并“随时准备配合”。