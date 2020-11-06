美国选情胶着 是否会出现“黑天鹅中的黑天鹅”？

胶着的美国大选如今仅剩下六个州尚未完成计票。但正是这六个州的开票结果，将决定最终是谁入主白宫。

其中，由于早前亚利桑那州开票比率出现失误，该州票数的归属也存在争议。

《联合早报》根据目前尚未完成计票或存在争议的六个州，预计接下来可能出现的几种结果。不算入亚利桑那的11张选举人票，拜登与特朗普目前分别拿下253张及214张选举人票。



1. 拜登获胜

所需条件：拿下宾夕法尼亚州（20张选举人票），或者亚利桑那（11张）、北卡罗来纳（15张）、佐治亚（16张）、内华达（6张）当中的任何两个州。



剩余六州内拥有最多选举人票的宾夕法尼亚州已成为当前关键州中的“关键州”。只要拜登拿下宾州，就跨过了当选所需的270张选举人票门槛，成功问鼎总统宝座。



宾州在上届选举中也扮演了举足轻重的角色。特朗普在这里以0.7个百分点的微弱优势击败希拉莉，连同在威斯康辛、密歇根等其他两州，成功凿穿民主党传统票仓的“蓝墙”。

2. 特朗普获胜

所需条件：所需条件：在六州中拿下五州，并且不能丢掉佐治亚州和宾夕法尼亚州。



目前落后拜登39张选举人票的特朗普若想胜选，就必须在剩余的六个州里拿下至少五个州，其中还必须包括佐治亚和宾夕法尼亚两个大州，这样才能拿到至少56张选举人票，成功连任。

3. 双方平手

所需条件：拜登仅拿下佐治亚州，其余五州都归特朗普。

本届选举还可能出现最后一种极其罕见的平手局面，就是拜登与特朗普两人都获得269张选举人票，不仅平手，而且刚好离当选门槛（270票）仅差一票。

当发生这种情况时，就会交由美国国会来选出正副总统人选：众议院选总统，参议院选副总统。

根据美国宪法规定，如果出现平手，美国众议院明年1月将进行投票，选出总统。虽然民主党在众议院的人数较多，但众议院投票选总统是按照每州一票进行投票，因此民主党不一定真的能有优势。

另一方面，由共和党主导的参议院将选出副总统。

因此，届时不排除会出现正副总统分属不同党派这种“黑天鹅中的黑天鹅”极其小概率事件。

比如民主党的拜登担任总统，共和党的彭斯担任副总统：

或共和党的特朗普担任总统，民主党的卡马拉担任副总统：