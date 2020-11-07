国药集团：5.6万人接种冠病疫苗出境零感染

中国国药集团董事长刘敬桢昨天（6日）首次披露，已有5.6万人接种了该集团两款冠病疫苗后，到国外疫情暴发区工作，“至今无一感染”。

全球疫情有扩大趋势，欧美等国确诊宗数屡创新高，各国加紧研发疫苗，中国至少有四款疫苗已进入三期临床试验。

据星岛日报报道，刘敬桢昨天在上海出席“虹桥国际健康科技论坛”时表示，由国药集团北京所及武汉所研发的两款疫苗，无论从临床试验的数据，还是在各地的使用情况看，均显示出良好的安全性。

刘敬桢说，他自己在“3月份注射了这个疫苗，到现在依然活蹦乱跳，没有任何的副反应。”他还说，自中国宣布疫苗紧急使用后，至今已有数十万人注射了国药疫苗，目前没有一宗严重的不良反应。“轻微的不良反应如针眼痛等，都是个别非常轻微的。”

刘敬桢透露，约有5.6万人注射疫苗后离开了中国大陆，到国外疫情暴发区去。比如中央企业到各国的施工人员，华为公司在180个国家的办事处职员，以及中国外交官，“到目前为止无一感染”。

他还举例说，华为在墨西哥的办事处共99个人，81人注射了疫苗，18人没注射。他们在同一个屋檐下吃喝住行，办事处爆发疫情时，其中十人感染，全部来自于没有打疫苗的群组。

刘敬桢表示，随著该集团两个新疫苗车间落成，今年底的疫苗产能将达到一亿剂，明年的产能将超过十亿剂，处于世界第一位，以保证尤其是中国民众的使用。

他强调，疫苗价格将定于中国和外国民众可以接受的范围内，国药集团作为中央企业，肩负政治责任、社会责任，经济责任是其次。集团将按照国家的要求和国际社会的需要，继续快马加鞭扩大产能，满足需求。