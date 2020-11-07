港警举行纪念日 邓炳强：警队决不松懈 严防暴力死灰复燃

香港警方昨举行“警队纪念日”，悼念因公殉职的警务人员。警务处长邓炳强致辞表示，向过去176年来尽忠职守、坚毅不屈的警员致敬，指警队秉持先贤对守护香港的坚持，为恢复香港秩序带来曙光，强调警队无惧暴力，且决不松懈，严防暴力死灰复燃，把握逐渐回稳的局面，凝聚社会对警队的支持。

根据《星岛日报》报道，香港警务处处长邓炳强、辅警总监杨祖赐、香港警务处退役同僚协会、皇家香港警察协会成员及警队代表，昨在湾仔警察总部出席仪式。在场逾百名警务人员身穿制服整齐站立，气氛严肃，纪念仪式历时约半小时。

邓炳强致辞提及，警队由1844年成立至今，警员执勤经常身处险境，但从不畏缩，本着以民为本的精神，竭尽所能维护香港的安全和稳定，望向殉职警员致以崇高敬意，因为他们为保护香港市民的生命及财产牺牲宝贵生命，彰显警队对守护香港的忠诚及心系家国的情操，是警务人员的模范。

他提到，警队秉持先贤对守护香港的坚持，无惧持续一时的暴力，成功为恢复香港秩序的愿景带来曙光。但他指，警方决不鬆懈，必须防范暴力死灰复燃，亦要把握逐渐回复平稳的局面，凝聚社会对警队的支持，同时继续与市民携手抗疫。

不少警队旧同袍出席仪式，邓炳强称许多警队前辈在职期间贡献良多，为警队赢得美誉，深信借新一代警员的努力，警队的优良传统将得以薪火相传，使香港警队成为世界上其中一支最优秀的执法队伍。

警务处处长致辞后，警队乐队吹奏告别曲《最后的岗位》，象征逝者得享安息。乐章终了，全场默哀两分钟，邓及在场主要代表，其后逐一向刻有殉职警员姓名的荣誉名册献上白色花圈致意。

警队荣誉名册，在二次世界大战前已存在，但因战乱遗失，及后重新再造，并加入近代殉职的警员，同时铸造三面纪念碑，放置于警察总部。现时荣誉名册共有三部，列有369名殉职警员姓名，包括在日军入侵时期及两次世界大战中阵亡的警员，当中97年回归后因公殉职的警员占14名。

支援科高级督察黎晋杰表示，警务处每年10月底至11月头举办纪念日仪式，悼念在执行职务期间殉职的警队正规及辅警人员，自2004年军器厂街警察总部建成后，固定在警政大楼三楼平台举办，由警务处处长带领首长级高级人员等各单位代表出席。