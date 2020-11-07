中国央行称575家大型企业出险 已有6462亿人民币被纳入不良资产

中国央行周五发布《中国金融稳定报告（2020）》在专题中称，截至2019年末，全国共有575家大型企业出险，这些企业融资规模为3.88万亿元人民币（下同，0.79万亿新元），其中6462亿元已被纳入不良资产。为更好化解大型企业风险，未来需要分类施策化解风险、拓宽不良资产处置渠道和处置方式等。

该题为《大型企业风险监测》的专题指出，575家出险的大型企业中，460家企业出现严重流动性困难、120家企业未兑付已发行债券、27家企业股权被冻结、67家企业申请破产重整。

从行业看，出险企业主要集中在制造业（241家）、批发和零售业（87家）以及交通运输仓储和邮政业（51家），融资规模分别为1.3万亿元、4,932亿元和5,704亿元。从经营状况看，272家出险企业资产负债率为70%以上，处于高负债运营状态，融资规模2.6万亿元。其中，97家企业已严重资不抵债。

专题称，大型企业出险通常为多因素累加的结果，一是盲目扩张，债务风险累积。企业在经济上行期盲目进行跨行业、跨境业务布局，大量进行融资，超出承受能力。

二是公司治理和内部管理存在严重问题。出险企业普遍存在股东占款、集团内部债务混同、隐匿关联交易、披露信息失实等问题。

三是股权质押风险突出。股东重复质押企业股权，一旦质押融资违约，企业面临股权被强制处置、实际控制权变更等风险。

四是存在以贷养贷、以贷养息现象。经济下行期企业资金回流慢，依赖滚动贷款、而非营业收入作为还款来源。

报告称，未来需要持续深化企业改革，分类施策化解风险，拓宽不良资产处置渠道和处置方式，建立健全多元化的债券违约处置机制，充分发挥债委会作用，并完善企业破产法律体系。