中国据称暂停进口多类商品日期已至 澳大利亚出口商心存警惕

因中国贸易商停止购买至少七类澳大利亚大宗商品的日期已到，澳大利亚出口商昨天高度警惕。

根据彭博社报道，不愿具名的知情人士本周稍早曾表示，中国政府已经告知大宗商品贸易商停止自澳大利亚进口包括煤炭、大麦、铜矿石及铜精矿、食糖、木材、葡萄酒和龙虾在内的产品。其中一人表示，政府要求从周五开始暂停进口。

联邦银行经济学（Commonwealth Bank Economics）周五在电子邮件中表示，中国贸易行动针对的这些行业，在2019至20年度占澳大利亚商品出口总规模的7%左右，约271.5亿澳元（265亿新元）。

中国经口头传达给大宗商品贸易商的上述名单，未将铁矿石或天然气等包括在内，因为对这些材料限制进口或反而伤及中国自身经济。

澳大利亚贸易部长西蒙昨天表示，有关贸易制裁的报道是“谣言”，警告人们“要谨慎行事，不要在这个时候妄下结论”。他向记者表示，中国已保证“没有针对澳大利亚采取歧视性的一致行动”。

尽管如此，他还是呼吁北京进行“成熟、负责的对话”，并补充道中国拒绝进行部长级对话。

同时，澳大利亚农业部门警告称，最近货物进入中国时出现延误，导致发生商业损失，并鼓励出口商要充分考虑潜在风险。

中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上表示，中方主管部门依法依规对外国输华产品采取相关措施，符合法律法规和国际惯例，也是对国内产业和消费者负责，完全合理合法。他补充道，截至目前，澳大利亚针对中国发起反倾销、反补贴调查多达106起，而中方只有四起调查。

自澳大利亚2018年以国家安全为由禁止华为参与建设5G网络以来，中澳关系便紧张起来，这次口头传达的要求说明两国关系在急剧恶化。自从澳大利亚总理莫里森政府在4月份呼吁对冠病病毒的源头进行独立调查以来，两国关系便直线下降。