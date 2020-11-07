印度国防参谋长：中印边境对峙或引发更大冲突

印度国防总参谋长比拉瓦特（Bipin Rawat）昨天表示，中印两国军队在边境的紧张对峙或会引发更大范围的冲突，这增加了印度的担忧。

综合彭博社和法广中文网报道，拉瓦特指出，中印实际控制线的局势很紧张。该线是位于拉达克东部地区事实上的中印边界，数千名印度和中国官兵在当地自今年春天陷入了至今长达数月的对峙。

拉瓦特当天在线上发言时还称，不会接受实际控制线的任何移动。他说，“在总体安全考量中，不能不考虑到边界对抗、越界和无端的战术性军事行动演变成更大的冲突，因此不能被忽视”。拉瓦特是在印度和中国军队的高级指挥官周五在拉达克举行的危机以来的第八轮军长级会谈上发表的上述言论。

拉瓦特还警告说，印度可能不得不在其西部和北部边境同时面对巴基斯坦和中国的双重冲突。

拉瓦特说，“我们与两个拥有核武器的邻国不断发生摩擦，印度曾与这两个邻国打过战，越来越多的行为显示这对地区稳定构成了普遍存在的危险。”他还说，“我们的领土完整和战略凝聚力有可能受到进一步升级的威胁。”

据一名印度官员说，会谈可能包括讨论中方提出的，将部分部队从庞公措湖北岸的争议地区撤走的建议。据悉，两国士兵们在那里相隔几百米对峙。这位官员说，在火炮和装甲车的支持下，步兵部队也在该湖的南岸对峙，中方一直在那里试图推动印方后撤。

