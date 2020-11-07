台湾驻西班牙代表接受当地媒体访问 呼吁支持台湾参与世卫

台湾驻西班牙代表刘德立昨晚接受当地媒体电话专访时，吁请西班牙支持将台湾完整纳入世卫体系，以落实世卫“不遗漏任何人”的理念。

根据《联合报》报道，刘德立首先指出，疫情暴发至今台湾仅约569例确诊，七人死亡，且已连续200天未出现本地感染，民众生活正常，无须封城措施。综合归纳台湾此次成功抗疫有五大秘诀：沙斯经验、快速反应、现代科技运用、信息透明与全民合作。台湾民众了解卫生安全应置于个人自由之上，相信就长期而言将益于社会。

世界卫生大会（WHA）今年5月未邀请台湾与会，并将于11月9日至14日复会。刘德立认为，如今全球面对新一波疫情，正是世卫停止向中国大陆压力屈服，允许台湾参与世卫大会的最佳时刻。

刘德立在专访中表示：“世卫须认清中国大陆与台湾各自拥有独立卫生体系，国际社会也应承认，唯有台湾的民选政府才能在世卫代表及维护台湾2350万人民的健康权利。”

刘德立接着解释，台湾向世卫申请参与的技术性会议中，被拒绝或忽略的比例高达七成，此一不公平的待遇，使台湾无法取得最直接且完整的信息，不仅有害台湾人民的基本健康权利，也造成国际防疫网络的缺口。

当今世界没有人可以被遗漏在医卫安全网络之外，世卫理念为“不遗漏任何人”，台湾也不应被排除在外；为落实世卫总干事谭德塞提出的“若不能人人安全，就无人安全”目标，刘德立借此吁请西班牙友人支持将台湾完整纳入世卫体系。

刘德立强调，台湾并非中国的一部分。假使中国大陆想要统一台湾，中国政府势须正视台湾民众的感受，而非一味恐吓威胁，来自大陆当局的政治压力与武力恫吓只会使台湾与其越发疏远。

他说：“台湾与中国大陆最大不同在于，台湾是自由民主的法治国家。台湾今年一月举行总统大选，蔡英文总统顺利当选连任，唯有此民选的政府可以代表台湾人民。”

刘德立最后表示，西班牙面临第二波疫情，政府正致力规范民众落实安全社交距离及佩戴口罩等防疫措施，而其中最关键是全民合作。刘德立表示，有信心西国终将战胜疫情。

