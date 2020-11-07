吴士存谈美海岸警卫队派舰部署南中国海：名为执法实系搅局

中国南海研究院院长吴士存就美国海岸警卫队部署南中国海一事说，“美海岸警卫队派舰频繁前往南（中国）海的麻烦在于，两国海警之间没有安全管控机制，其频繁进入，不利于南海和平稳定。”

根据澎湃新闻报道，吴士存在首届“海洋合作与治理论坛”上发表上述言论。

美国总统国家安全事务助理奥布莱恩近日公开发表声明称，美国海岸警卫队将在西太平洋部署加强版的快速反应巡逻舰，执行海事安全任务，以抗衡中国的活动。

奥布莱恩还进一步表示，美国海岸警卫队将战略性地在西太平洋设立母港。

吴士存说，美海岸警卫队加强在南海部署的目的主要是两个：一是弥补第七舰队水面舰艇兵力的不足，海岸警卫队的兵力派到西太后由第七舰队管辖，等同于美海军的力量；二是为了在南海对冲中国海警、海上民兵，相比于海军而言，海岸警卫队有更高的灵活性，也不会像军舰那么敏感。

“美海岸警卫队频繁进入南海带来的主要麻烦是两国海警之间没有安全管控机制，海上意外相遇原则目前只适合两国海军之间，海上执法力量之间没有机制，没有共识，没有约束，那就可能发生意外事件，不利于南海和平稳定，这就需要建立海警执法力量之间的安全管控机制。”吴士存指出。

“我们海军与美国海警之间也没有安全管控机制，如果（美海警）擅闯岛礁领海或邻近海域，没有安全管控机制还是存在一些不确定性，”吴士存说，“美海岸警卫队表面上说来南海是执法，其实是打着‘执法’的幌子搅局南海。”

对于美海岸警卫队参与中国周边海域的警戒巡逻，此前中国国防部曾回应称，当前，东海、南海形势总体稳定。事实证明，域内国家有意愿、有信心、有能力妥处分歧、维护和平、促进发展。某些域外国家不断花样翻新，强化前沿军事存在，推进地区“军事化”，不仅损害沿岸国安全利益，也不利于地区和平稳定，中方对此坚决反对。

