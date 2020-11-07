张文宏：上海是科技抗疫 进博会为疫情防控带来希望

中国知名抗疫专家、上海华山医院感染科主任张文宏说，上海抗疫的核心事实上是科技抗疫，以科技为核心进行整体布局，然后从上到下齐心合力来做这个事情。

根据澎湃新闻报道，张文宏在进博会一场论坛中谈到疫情防控、检测能力等话题时，指出此次进博会在疫情的大背景下能顺利召开，是非常了不起的事情，“像这么大规模的博览会我也觉得很激动，前面一段时间整个上海防疫部一直在为这个细节而准备”。

张文宏说：“此时此刻，在这个点我们成为一个世界的希望，也就是说只有全世界的国家，全世界所有的国家，所有最好的产品都在这里汇聚，都能够用于世界的各个国家的人民，我们这个疫情才能控制。而且不仅仅是这个疫情可以控制，而且对未来任何的新发传染病我们都具有极强的一个预警的能力。”

“预警的能力开始靠什么？就靠你是不是具备检测的能力。”张文宏进一步表示，上海抗疫的核心事实上是科技抗疫，以科技为核心进行整体布局，然后从上到下齐心合力来做这个事情。

谈及当前全球疫情防控形势时，张文宏表示，当前全球疫情蔓延越来越厉害，基本处于最黑暗的时间，面对疫情没有哪个国家可以包打天下，但进博会让全世界最为优秀的企业汇聚，为疫情防控带来了希望。

“在这里，你一定可以看到希望，如果在中国上海的进博会里还看不到希望，那就真的没有希望了。请大家在剩余的时间内好好地把7馆8馆都兜一兜，这里没有吃的东西，但是这里有未来的希望。”张文宏表示。

在谈及中国的抗疫经验时，张文宏认为，中国之所以能够取得优异的战疫成果，主要原因有两个原因，一是在深刻认识到疫情暴发会引起患者数量暴涨，立刻采取了非常严格的非药物干预措施，如封城、佩戴口罩等；第二，非常好地做到了诊断，包括混合检测及扩大检测。

今年4月，上海市卫健委曾公开表示，上海在一级响应以后，在原来全市发热门诊的基础上，在182个社区建立了发热哨点门诊，以更好进行疫情防控。

张文宏介绍，上海最早的发热门诊大概是200个左右的发热门诊，这对于整个上海市略微显得有点不够，所以在这个基础上发热门诊的基础上又建了哨点门诊，如此“整个上海会在非常早期就知道最近一段时间发热的病人是不是增多了”。

“发热门诊通过智能的联网以后，你会发现发热门诊主要是哪几个区县的增多，但是最关键的一点我们还要回答一个问题，今年发热增多了都是一些什么。”张文宏强调，发热门诊不仅仅在于数量，还需要具备一定的诊断能力。

张文宏进一步举例，冬季来临，一个病人发烧，很难直接判断他是流感、新冠或者是其他的病毒，但是如果在发热门诊有一些快捷诊断的平台，那么对医生的急诊、发热门诊就会给予很大的一个帮助，“发热门诊的点，其实将来还不单单是一个发热的门诊这个点，那么一个地方而已，而是必须要给它赋能。”

今年6月，上海发布了《上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2020-2022年）》，将新冠肺炎疫情的常态长效防控作为本轮计划的重中之重，提出到2022年，构建灵敏高效、科学精准、联防联控、群防群治的公共卫生事件应急处置体系。

