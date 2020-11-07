贵州一处山体岩石垮塌现四亿多年前古化石

贵州遵义市桐梓县尧龙山镇一处山体岩石垮塌，露出造型奇特的四亿多年前古化石，引来武汉地质大学及贵州旅游地学研究院的地质专家研究，找寻远古的古生物印记。

根据《贵州都市报》和天眼新闻报道，贵州遵义市桐梓县尧龙山山脚下的一条公路边，有一处山体岩石垮塌体。专家用地质锤在乱石中随便敲开一块石头，就出现大量的化石。

据专家介绍，笔石是笔石动物的化石，由于其保存状态是压扁成了碳质薄膜，很像铅笔在岩石层上划过留下的痕迹，因此被科学家命名为“笔石”。

据贵州旅游地学研究院胡歆睿、张国祥等地质专家介绍，在距今4.3至4.6亿年前，现在所站的位置还是一片海洋，在约4.6亿年时，地球上生物经历了一次大的灭绝，在约 4.4亿年时，生命开始复苏，笔石就是古生物复苏后当时最为繁盛的古生物。

笔石是一类已灭绝的海洋群体生物，隶属于半索动物门。现在所见的化石，是笔石虫体所分泌的骨骼，称为笔石体。笔石体有几毫米到几厘米长，宽一至三毫米。

笔石有的长得像锯齿，有的长得像钉耙，所以地质人形象地给他们取名为 " 锯笔石、耙笔石 "。

经专家在现场考察发现，这一堆乱石中有直线型、曲线型、环形、太阳形等多种笔石化石。在一块只有几十平方厘米的石块上，就有密密麻麻的数十条笔石化石，种类和数量都十分丰富，当时生物的繁盛可见一斑。

而在尧龙山的另一处叫垭口的小村寨附近，为区域内最为知名的韩家店地质剖面测制地，在距剖面不远的地方一处粘土岩中，发现了大量的腕足类化石。

腕足类化石，长得有些像现代人吃的贝类海鲜。化石为两瓣壳体，而两瓣壳大小不相等，但每瓣壳两侧对称，外壳纹饰主要为同心纹和放射纹，在这一带最为常见的是贵州搏扭贝，是四亿多年前海洋底部栖息生活的代表性化石之一。

这些化石个体都很小，用地质锤敲开岩层，还会发现更多的腕足类化石。在其中一块约40-50厘米的平滑石面上，大大小小分布着数十个腕足化石，其密集程度令人惊叹。据专家介绍，尧龙山一带发现的化石主要有角石、珊瑚、腕足、笔石、三叶虫、海百合、藻类等化石，化石极其丰富，充分体现了贵州 " 沉积王国、古生物王国 " 的特点，是地质科研、地学研学教育、地质科普体验、化石标本采集等不可多得的研学基地。

