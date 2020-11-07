中共中央依法治国办督察组抵达八省区市 八工作组长均由部级领导挂帅

中共中央依法治国办八个督查组截止昨天已分别抵达青海、海南、黑龙江、江苏、山东、广西、内蒙古、上海八个省区市，并开展督察工作。八位部级组长也在相应的工作会议上悉数亮相。

根据新华社报道，此次实地督察将主要围绕地方党委政府贯彻落实中央全面依法治国决策部署、党政主要负责人履行法治建设责任，以及各地推进法治政府建设等情况，开展全面督察。察组成员来自中央依法治国办、中央纪委国家监委机关、中组部等二十多个责任单位，同时还邀请律师、媒体记者参与督察，增强监督力度。

督查组本周三（4日）已分别在青海、海南、黑龙江、江苏、山东召开专题会议。

据《青海日报》报道，中央依法治国办第八督察组当天到青督察并召开专题汇报会。督察组组长、国务院安全生产委员会办公室副主任付建华讲话，省委书记、省人大常委会主任王建军汇报青海省法治建设工作情况，省委副书记、省长信长星主持。

据《海南日报》报道，中央依法治国办第七督察组从本月3日起对海南省开展实地督察，重点聚焦党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责及法治政府建设情况。督察工作汇报会本月4日在海口召开，省委书记、省人大常委会主任、省委全面依法治省委员会主任刘赐贵讲话并介绍我省有关情况，第七督察组组长、全国政协文化文史和学习委员会副主任丁伟就督察内容和工作要求作说明，省委副书记、省长沈晓明主持汇报会。

据《黑龙江日报》报道，中央全面依法治国委员会办公室督察组本月4日到黑龙江省开展督察。下午，党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责及法治政府建设专题会议在哈尔滨市召开，省委书记、省人大常委会主任、省委全面依法治省委员会主任张庆伟作汇报，督察组组长、最高人民检察院检察委员会副部级专职委员万春主持会议并讲话。

据中国江苏网报道，11月4日，中央全面依法治国委员会办公室第四督察组组长张述元率队来江苏开展党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责及法治政府建设实地督察。11月4日下午在南京举行工作汇报会，张述元出席并讲话。省委书记、省人大常委会主任娄勤俭与督察组座谈。省委副书记、省长吴政隆代表省委省政府作专题汇报，省委副书记任振鹤出席工作汇报会。

据大众日报客户端报道，中央依法治国办第五督察组赴山东省开展党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责及法治政府建设实地督察。11月4日下午，在济南举行工作汇报会，中央依法治国办第五督察组组长刘振宇出席会议并讲话，省委书记刘家义主持。

广西、内蒙古也于前天（5日）已分别向督察组汇报工作。

据《广西日报》报道，广西党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责及法治政府建设工作汇报会于当天在南宁举行。中央依法治国办第六督察组组长陈晓华在会上讲话，自治区党委书记、自治区人大常委会主任鹿心社主持汇报会并讲话，自治区党委副书记、自治区代主席蓝天立汇报有关工作情况。中央依法治国办第六督察组副组长黄新民以及督察组成员出席汇报会。

据《内蒙古日报》报道，中央依法治国办第二督察组赴内蒙古自治区开展党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责及法治政府建设实地督察。自治区党委书记、人大常委会主任、自治区党委全面依法治区委员会主任石泰峰于前天在呼和浩特举行的工作汇报会上作汇报。

据微信公众号“上海发布”消息，中央依法治国办第一督察组近日来沪开展党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责及法治政府建设实地督察。专题汇报会昨天在沪举行。会前，中央依法治国办第一督察组组长、全国人大常委会委员、全国人大监察和司法委员会副主任委员王胜明与上海市委书记李强，市委副书记、市长龚正举行见面沟通会。

至此，中央依法治国办八个督查组已分别在各自督察的省区市公开亮相，八位带队组长均由部级领导担任。

其中，赴上海的第一督察组组长由全国人大常委会委员、全国人大监察和司法委员会副主任委员王胜明担任。

赴内蒙古的第二督察组组长由田杰担任。他曾担任全国政协提案委员会驻会副主任（驻会，副部长级）等职。

赴黑龙江的督察组组长由最高人民检察院检察委员会副部级专职委员万春担任。

赴江苏的第四督察组组长由张述元担任。张述元现任最高法党组成员、副院长、审判委员会委员、第六巡回法庭分党组书记、庭长。

赴山东的第五督察组组长由刘振宇担任。刘振宇此前曾任司法部副部长等职。

赴广西的第六督察组组长由陈晓华担任。陈晓华目前担任全国政协农业和农村委员会副主任等职。

赴海南的第七督察组组长由全国政协文化文史和学习委员会副主任丁伟担任。

赴青海的第八督察组组长由国务院安全生产委员会办公室副主任付建华担任。

