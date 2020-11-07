中国商务部：猪肉供给明年下半年有望恢复到常年水平

中国商务部市场运行和消费促进司副司长王斌昨天表示，预计后期猪肉供给状况将持续改善，到2021年下半年有望恢复到常年水平。

根据澎湃新闻报道，第十一届中国国际肉类大会昨天在第三届中国国际进口博览会上举办。王斌在会上表示，目前猪肉价格已经低于去年同期水平，虽然仍处高位，但回落速度较快。

王斌说，中国已是全球最大肉类生产国、消费国和进口国。当前中国肉类市场已经逐步克服了非洲猪瘟和冠病疫情的影响，运行总体平稳，好于预期。

王斌表示，当前，中国肉类生产稳步恢复，供给能力逐步增强，生猪存栏持续回升。截至今年前三季度末，全国生猪存栏3.7亿头，同比增长20.7%。这是自2017年第三季度以来首次实现增长。

据统计，今年前三季度，全国猪肉产量为2838万吨，虽然同比下降10.8%，但是降幅比上半年收窄8.3个百分点。

王斌表示，当前中国肉类消费稳步增长，价格总体高位回落。“受非洲猪瘟影响，去年11月初，猪肉批发价格涨到了每公斤52.61元（人民币，下同，10.7新元）的高点。今年以来，国家及时采取多种措施，猪肉价格总体高位震荡回落。目前已经连续两个月持续下降，10月份商务部监测猪肉平均批发价格为每公斤43元，环比下降8.3%，同比下降3.8%。”

王斌透露，中国肉类进口规模大幅增长，预计今年全年肉类及食用杂碎进口总量将突破950万吨，创历史新高。据介绍，来自欧洲地区的进口猪肉仍占主要地位，今年1至9月份，中国自欧洲进口猪肉同比增长107.3%，其中，自西班牙进口猪肉增长135.9%。

猪肉供给方面，王斌表示，中国疫情防控向好态势持续巩固，在国家稳定生猪生产、保障生产供应的一系列政策作用下，目前，生猪和能繁母猪存栏量已经恢复到正常年份的80%以上。由于养殖效益仍较可观，养殖户补栏积极性仍很高。预计后期猪肉供给状况将持续改善，到2021年下半年有望恢复到常年水平。

猪肉需求方面，王斌表示，目前猪肉价格已经低于去年同期水平，虽然仍处于较高水平，回落速度比较快。随着冬季来临，肉类消费逐步进入旺季，元旦、春节期间市场需求将进一步增加，预计2021年猪肉消费量将比今年有明显增加。