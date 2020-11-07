广东湛江落马贪官三获减刑 曾收钱帮商人当选人大代表

中国裁判文书网本月2日发布的《梁必志减刑刑事裁定书》显示，广东省湛江市霞山区原区委书记梁必志有悔改表现，减去有期徒刑六个月。梁必志曾多次收受贿赂，帮助商人当选市人大代表、政协委员。

根据澎湃新闻报道，据裁判文书网此前公布的《梁必志贪污受贿一审判决书》显示，经法院审理查明：2003年至2012年，被告人梁必志先后担任广东省湛江市坡头区区长、区委书记期间，多次收受贿赂人民币261.8万元（人民币，53.4万新元），美金五万元。

梁必志受贿事实具体有27条，其中包括为商人当选人大代表、政协委员提供帮助。

判决书提到，2011年8月份，商人冼某某请被告人梁必志在湛江市海洋世界酒店吃饭，期间，冼某某向被告人梁必志提出担任坡头区政协常委以及湛江市政协委员的要求，希望得到梁必志的关照和支持，梁必志表示答应。

饭后，冼某某送给梁必志一个装有人民币三万元的信封，被告人梁必志如数收下。2011年10月，冼某某先后当选坡头区政协常委、湛江市政协委员。

同年8月，坡头区坡头镇双八漆业有限公司经理许某某到梁必志的办公室，向后者提出想任湛江市人大代表的要求，希望能够得到其支持和关照，梁必志表示答应，许某某随后将一个装有人民币一万元的信封送给被告人梁必志，被告人梁必志如数收下。同年10月，许某某当选湛江市第十三届人大代表。

此外，据《湛江晚报》报道，梁必志案共有22名公职人员涉案，包括八名处级干部。其中，2010年4月，坡头区原区委常委、副区长李国兴套取公款10万元行贿梁必志。

据前述裁定书显示，广东省江门市中级人民法院于2014年3月14日作出(2013)江中法刑二初字第18号刑事判决：被告人梁必志犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，并处没收财产100000元；犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产50000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处没收财产150000元。

因梁必志在服刑期间确有悔改表现，广东省阳江市中级人民法院于2017年5月24日作出（2017）粤07刑更578号刑事裁定，对其减去有期徒刑七个月；于2019年1月25日作出（2019）粤17刑更427号刑事裁定，对其减去有期徒刑七个月。

近日，执行机关广东省阳江监狱以罪犯梁必志在服刑期间确有悔改表现，提出建议减去有期徒刑八个月，于2020年10月9日报送广东省阳江市中级人民法院审理。

经法院审理查明，梁必志在服刑考核期间，能认罪服法，遵守监规纪律，积极参加政治、文化和技术学习，积极参加生产劳动，完成生产任务，获得考核总分3015分，2019年4月获得表扬；2019年7月获得表扬；2019年11月获得表扬；2020年3月获得表扬；2020年7月获得表扬。

法院认为，罪犯梁必志确有悔改表现的事实清楚，证据充分，符合可以减刑的条件，最终减去其有期徒刑六个月，刑期执行至2023年12月13日止。

公开简历显示，1986年出生的梁必志毕业于湛江师范学院化学专业，曾任湛江市团委副书记、书记，湛江市坡头区区长、区委书记等职。2012年3月2日，梁必志调任霞山区委书记，提名为区人大常委会主任候选人，并于同年3月29日当选为霞山区人大常委会主任。

2012年4月6日，南粤清风网发布消息：经省纪委有关负责人证实，湛江市霞山区区委书记梁必志同志，因涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。

