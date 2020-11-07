内蒙古煤炭地质勘查集团前后两任总经理被处分

内蒙古自治区纪委监委日前对内蒙古煤炭地质勘查（集团）有限责任公司前后两任原党委书记、总经理莫若平以及郝胜发分别进行了立案审查调查，决定给予已退休的莫若平开除党籍处分，给予郝胜发开除党籍处分以及开除公职处分。

据内蒙古自治区纪委监委消息：经查，莫若平丧失理想信念，背离党的宗旨，目无党纪国法，把公权力变为谋取私利的工具；违反中央八项规定精神，违规配备、使用车辆；拒不执行党组织的退休决定，瞒报个人有关事项；收受可能影响公正执行公务的礼金，违规从事营利性活动；对下属单位私设“小金库”等问题失察失责；利用职权为他人在职务提拔、工程施工等方面谋取利益并收受巨额财物；滥权妄为，未经上级主管部门批复同意，违规处置国有资产，违规决定滥发奖金津贴；以低于成本价向企业员工销售住宅楼，套取下属单位资金发放效益补贴；在工程项目建设中严重不负责任，未经评估出让探矿权，未严格按合同约定主张权利及审核相关费用，给国有资产造成巨额损失；家庭财产及支出明显超过其合法收入，差额巨大，不能说明来源。

郝胜发身为党员领导干部，丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规配备、使用车辆；纪法意识淡漠，违规从事营利性活动，在煤炭领域投资获利；私设“小金库”，对下属单位私设“小金库”问题失察失责；与多人发生不正当性关系；律己不严，利用职权贪占公款；不惜损害单位利益，滥用权力损公肥私；在利益诱惑面前，未能坚持底线，利用职务上的便利在干部选拔任用、企业经营、工程项目承揽等方面为他人谋取利益并收受财物。

通报指出，莫若平严重违反中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律，构成职务违法并涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权、私分国有资产、国有公司人员失职、巨额财产来源不明犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经内蒙古自治区纪委常委会会议审议并报内蒙古自治区党委批准，决定给予莫若平开除党籍处分，按规定调整（取消）其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

郝胜发严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成职务违法并涉嫌贪污、受贿、单位行贿、国有公司人员滥用职权犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经内蒙古自治区纪委常委会会议审议并报内蒙古自治区党委批准，决定给予郝胜发开除党籍处分；由自治区监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

根据公开资料显示，现年63岁的莫若平是内蒙古赤峰人，内蒙古党校在职研究生学历，1984年6月加入中国共产党，1982年2月参加工作。

从1982年至1996年，先后在内蒙古自治区煤田地质局担任117队技术员、项目负责人、主任、231队总工程师、副队长、队长职位。

1996年1月至2006年3月，担任内蒙古自治区煤田地质局副局长、党委委员。2006年3月至2017年，先后担任内蒙古煤炭地质勘查（集团）有限责任公司（内蒙古煤田地质局）党委书记、总经理、内蒙古矿业（集团）有限责任公司董事，直至当年10月退休。



现年57岁的郝胜发是内蒙古兴安盟人，大学本科学历，1993年10月加入中国共产党，1988年8月参加工作。

1988年8月至2011年11月，内蒙古煤田地质局231队技术员、项目负责人、副总工程师、打井队党支部书记、副队长、党委副书记、书记以及队长。2011年11月至2014年4月，他担任了内蒙古煤炭地质勘查（集团）有限责任公司（内蒙古煤田地质局）党委委员、副总经理；2014年4月至2017年9月，内蒙古矿业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；



2017年9月，郝胜发接任了莫若平的职位，任内蒙古煤炭地质勘查（集团）有限责任公司党委书记、总经理。

