王毅：全球治理体系要一起建设 不能沉迷本国优先唯我独尊

中国国务委员兼外长王毅今天在清华大学公共管理学院全球学术顾问委员会会议上致辞时表示，全球治理体系要由大家一起建设，不能沉迷本国优先，也不能唯我独尊。

根据中国外交部网站消息，王毅说，国家无论大小、贫富、强弱，都是国际社会平等成员，都有平等发展权利、追求美好生活权利、参与国际事务权利。全球治理体系要由大家一起建设，不能沉迷本国优先，也不能唯我独尊，要提高发展中国家的发言权和代表性，推动各国权利平等、机会平等、规则平等，让不同国家、阶层、人群共享全球治理红利。

王毅还说，中国始终坚持生命至上、人民至上，尊重科学、担当尽责，以实际行动践行人类命运共同体理念。我们第一时间采取有力措施，迅速控制了国内疫情。我们积极参与和推动国际合作，发起新中国史上规模最大的紧急人道主义行动，向34个国家派出36支医疗专家组，向150多个国家和国际组织提供抗疫援助。

王毅说，我们同国际社会建立起人员往来“快捷通道”，物资流通“绿色通道”、粮食运输“生命通道”，确保产业链供应链稳定畅通，助力世界经济尽快复苏。中国经受住了疫情考验，向世界交上了一份中国答卷，希望能给世界带来信心和力量。

王毅强调，中国将继续积极参与国际抗疫合作。愿继续同各国分享疫情防控的有益经验，向应对疫情能力薄弱的国家和地区提供力所能及的帮助，全力支持世界卫生组织发挥全球抗疫领导作用，推动构建人类卫生健康共同体。切实履行冠病疫苗研发成功后作为全球公共产品的承诺，实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性，助力世界早日彻底战胜疫情。

