台湾民调：半数以上认为拜登当选也不会改变台美关系

美国总统大选开票持续进行，一项对于台湾民众的民调显示，若民主党候选人拜登当选下一任美国总统，52.8%受访者认为台美关系将维持过去四年情况，50%认为台海会维持现状。

根据《联合报》报道，中华亚太菁英交流协会今天上午举行记者会，公布“美国总统大选与两岸关系发展”调查结果，并邀请多名两岸关系、国际关系学者与谈。

中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛指出，这份民调对于美中台三边关系的提问，是以假设拜登当选的前提进行。从民调中发现，有52.8%民众认为台美关系将维持过去四年的情况、10.2%的民众认为会变得更好，但仍有24.3%的人对未来四年采悲观的态度。

王智盛指出，若进一步交叉分析会发现，政党倾向为民进党的受访者中，有49.9%的人认为台美关系将维持现状，政党倾向为国民党的受访者持这样态度的更高达55.5%；政党倾向为民进党的受访者中，有6.4%认为未来会变得更好、国民党有19.6%，而比例最高的是亲民党，高达33.4%。

至于拜登当选后的美中关系变化，民调显示，有47.1%的受访者认为将会变得比现在更好、33.5%的人认为会维持现状，仅11.2%的人认为会变得更差。数字显示，民众认为拜登将不会像特朗普政府一样对中国采取极限施压，而是重拾政策稳定性及一致性。

台湾国家政策研究协会谘询委员董立文分析，目前有些人将拜登的外交政策与特朗普政府比较，指出拜登不如特朗普亲台、反中。但是拜登是民主党籍，所以应该要与奥巴马政府的外交政策比对，才是比较正确的方式。

董立文说明，若从这个角度来看，现在的民主党、特别是拜登团队的外交政策比起奥巴马政府，更加防中、抗中，对台湾更加友善。

对于拜登上台后，未来四年的台海局势，民调显示有50%的民众认为会维持现状、20.8%的民众认为会更加缓和，另有22.7%的民众认为将会更加紧张。

“美国总统大选与两岸关系发展”调查于本月5至6日进行，共访问1077名成年人，在95%信心水准下，抽样误差为正负2.99%。