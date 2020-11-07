中国体操队穿防护服赴日参赛引热议 中国体总：配合国际体联和日本防疫要求

一则中国体操队前天到达日本成田机场的新闻引发网友关注和热议，原因是中国队前去参赛的男、女各四名运动员，四名教练和四名裁判全副武装，身穿防护服、佩戴防护眼镜入境。中国国家体育总局体操运动管理中心主任缪仲一解释说，国际体联和日本组委会方面防疫要求非常严格，为了配合他们的工作，中国队采取了非常严格的防护措施，也是为了保证比赛的顺利进行。

根据中国青年报公众号消息，有网友发现，日本一电视台在对此进行报道时，一名主持人的表情非常错愕，有部分日本网友也称感到“扎心”。

据了解，原计划在今年4月初举行的东京奥运会体操测试赛将于明天在东京重燃战火，这不仅是冠病疫情发生后的第一场国际体操赛事，也是东京奥运会确认延期后，日本举行的第一场奥运测试赛。国际体联主席渡边守成曾在接受采访时表示，希望这项体操四国赛能够为东京奥运会“打开一扇门”。

据新华社报道，中国国家体育总局体操运动管理中心主任缪仲一说，国际体联主席渡边守成对中国队在疫情期间前来日本参赛表示感谢。

中国队是乘坐日本航空公司班机从大连抵达东京成田机场的，日本航空工作人员对中国队非常支持，特意安排了中国队在机舱后面的三排座位，并且在前面两排没有安排其他乘客。中国队成员全部穿着防护服走出机场，但是在通关后取行李前，脱掉了防护服。

缪仲一说，中国队之所以穿防护服进入日本，是因为自10月19日起，国际体联和日本组委会就要求中国队每天都要通过邮件报告参赛的每个人的体温和身体状况，还要将测试体温的视频传给组委会。中国队觉得日本方面防疫要求非常严格，为了配合国际体联和组委会的工作，中国队采取了非常严格的防护措施，这也是为了保证比赛的顺利进行。

国际体联主席渡边守成前晚为缪仲一、美国队领队和俄罗斯队领队接风时，对中国队采取严格防护措施表示了理解，并对中国队在疫情期间前来参加这场比赛表示感谢。这是冠病疫情发生以来，日本举行的第一场真正的国际比赛。比赛将于明天在东京的代代木体育馆举行，来自中国、美国、俄罗斯和日本的32名运动员将参赛。

缪仲一说，组委会对防疫措施非常严格，昨天一早7点组委会就给每个人进行了鼻腔核酸检测，并且以后每天都要进行类似测试。组委会还给每人发了一个手机，为的是追踪每个人的位置，参赛人员除了赛场和酒店外，不能到其他任何地方。

这次比赛不以国家为单位参赛，运动员分成友谊队和团结队，进行一场团体比赛，比赛只进行一天，不再进行全能和单项比赛。缪仲一说，因此比赛主要是为疫情下办赛的预演，为明年的奥运会测试，另外也是为了通过体操比赛，鼓舞疫情下的世界各国人民。

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间5日20时30分（新加坡时间19时30分），日本当日新增冠病确诊病例两个半月后再次超过1000例。