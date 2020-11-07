中国上月出口同比增速11.4% 创逾一年半新高

中国海关总署今天公布，以美元计价10月出口同比增长11.4%，远高于路透调查预估中值9.3%，并创下2019年3月以来最高增速，当时为增长14%。

根据路透社报道，10月进口同比增长4.7%，则远逊于路透调查预估中值9.5%，也远低于上月增幅13.2%，但依然是连续第二个月正增长。

10月贸易顺差为584.4亿美元（788亿新元），同比增38.1%，路透预估中值为460亿美元。

海关详细数据并显示，中国10月对美国出口438.3亿美元，进口124.6亿美元；1-10月累计出口3,538.5亿美元，进口1,039亿美元。路透以此计算，中国10月对美国顺差313.7亿美元，1-10月累计顺差2,499.5亿美元。

海关并公布，10月以人民币计价出口1.62万亿元，同比增长7.6%；进口1.22万亿元，增长0.9%；贸易顺差4,017.5亿元，增加34.9%。

1-10月累计，以人民币计价，中国对美国出口2.48万亿元，增长3.6%；自美国进口7,256.5亿元，增长5.2%；对美贸易顺差1.75万亿元，增加3%。

今年前10个月，按美元计价，中国进出口总值3.71万亿美元，同比下降0.8%。其中，出口2.05万亿美元，增长0.5%；进口1.66万亿美元，下降2.3%；贸易顺差3,845亿美元，增加14.2%。