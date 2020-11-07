AIT面簿遭特朗普粉丝刷屏 台外交部斥有人利用美大选制造台美矛盾

美国在台协会（AIT）官方面簿遭台湾特朗普支持者刷屏，台湾外交部今天表示，外交部已和AIT联系，表示愿意提供相关协助，根据外交部了解，留言攻击不少出自机器人帐号，目的在于利用美国选举来制造台美间的矛盾或台湾内部混乱。

根据《联合报》报道，台湾民众关注美国总统选举，疑似“特朗普粉”涌入AIT面簿留言，批评民主党作票、支持特朗普提告到底等，台湾外交部表示，已和AIT联系，针对网民留言攻击情形进行了解，并向AIT表示若有必要愿意提供相关协助。

外交部说，已经谴责部分恶意网民及特定政治人物利用美国的国内选举来离间、破坏台美关系的行为，未来也将就此事与AIT保持密切沟通，确保相关情形不影响台美关系以及两国政府间的密切合作。

外交部表示，台湾民众普遍关注这次美国总统大选结果，但外交部呼吁民众，务必理性、冷静看待美国的民主选举，并对台美关系保持信心，勿对特定粉丝专页进行非理性留言攻击，也勿被相关错误讯息所误导。

外交部呼吁台湾政治人物，停止利用尚在进行中的国外选举进行国内的政治操作，甚至将AIT面簿网页“被岀征”做恶意连结，只为将台湾政府贴上“押宝”的错误标签，台湾政府已多次说明，与美国朝野皆有平衡交往的传统与事实，“押宝说”、“选边站”为错误说法。

外交部表示，政府对美国大选没有“押宝”，与民主、共和两党皆关系良好，无论那一党执政或谁担任总统，外交部有信心确保台美关系稳定发展。