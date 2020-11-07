马英九吁蔡英文提出消弭战祸“谋和”替代方案

今天是马习会五周年纪念，马英九基金会下午举办“马习会五周年”研讨会，前总统马英九开幕致词表示，期待两岸能回到原汁原味的“九二共识”，为两岸避战与谋和，甚至能够促成“蔡习会”，重启被关闭的两岸和平大桥。同时也呼吁大陆当局“立即停止战机扰台”，认为这种作法只会增加台湾反感。

根据《联合报》报道，马英九说，蔡英文若不愿回归“一中各表的九二共识”，就尽快提出可消弭两岸战祸的替代“谋和”方案；若提不出来，还是请考虑接受，展开与大陆谋和的协商。

马英九也呼吁大陆当局“立即停止战机扰台”，称这种作法只会增加台湾反感，伤害台湾人民感情；要改善两岸关系，要拿出善意与诚意，既然双方都不愿发生战争，就必须高度自制，避免擦枪走火。

马英九指出，除军机扰台外，10月8日大陆外交官殴打台湾驻斐济代表处人员事件，绝不能再发生，否则只会升高反陆情绪，把台湾的民心越推越远，让中国大陆国家主席习近平倡议的“心灵契合”沦为空谈。

马英九表示，当前两岸关系越来越恶化，紧张态势持续升级，“国际危机组织”（ICG）《危机观察》（CrisisWatch）月报，今年6月将台海列入“政治安全情势重大恶化地区”，9月份报告更指台海情势再恶化，两岸已进入“准战争状态”。

马英九说，今年大陆军机侵扰台湾西南“防空识别区”多达280架次，其中飞越海峡中线49架次，是30年新高；大陆公布“迅雷2020”专案行动，宣称破获数百起台湾间谍案，解放军在台海附近频频演习，暌违40年的两岸军事冲突一触即发。

马英九表示，虽蔡总统最近在双十节讲话调子放软，但两岸关系仍持续恶化；无论北京当局或蔡英文政府，都应当致力于缓和两岸当前严峻情势，而且都要拿出具体行动。

