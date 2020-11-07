马英九批蔡英文“选边站”：即使特朗普政府也不会越“一中”红线

美国总统大选结果将揭晓，台湾前总统马英九今提出警示，表示美国无论谁当总统，终究以美国国家利益优先，无论台湾跟美国关系如何紧密，台湾利益与大陆政策，也不可能跟美国国家利益与对华政策完全一致。

根据《联合报》报道，马英九在“马习会五周年”研讨会上提醒，美国无法提供台湾安全的保证，即使是特朗普政府，也不会为了台湾轻易越过大陆设下的“一中原则”红线；台湾不要在美陆抗争中选边站，以免沦为大国博弈棋子，让台湾成为两强斗争下牺牲品。

马英九表示，台湾的命运掌握在自己手中，如果唯美国马首是瞻，受损的可能就是台湾利益，例如蔡总统为讨好美国宣布明年元旦开放美国莱猪进口，造成民众强烈恐慌与专家普遍反弹，台湾却迟等不到台美“双边贸易协定”（BTA）洽签。

马英九批评，民进党为了选票，决定“选边站”投入美陆对抗，加码反陆，使得两岸敌意升高；诚恳建议，民进党政府面对当前局势，必须改变“选边站”、“一面倒”的对美政策，改为与大国等距交往，才能为台湾谋取最大利益。

马英九说，他当时执政时期采取的对外政策大战略是“和陆、友日、亲美”三主轴，兼顾两岸关系与国际关係，力求“机会极大化、威胁极小化”，缔造60年来最和平繁荣的台海情势。

马英九表示，蔡英文在双十节时说，“面对区域和平稳定受到威胁，我们坚守不畏战，不求战的原则，避免擦枪走火”；“不求战、不畏”是对的，但更要备战、避战与谋和，也就是“二不三要”。

马英九强调，“避战”与“谋和”不是示弱，而是以智慧创造对我方有利的情势，也就是“孙子兵法”上说的“上兵伐谋”，避免被不利情势所逼而“求和”，因为战争不能解决两岸问题，只会带来更多问题。

马英九认为，民进党政府“联美抗陆”策略，实际上不足以为台湾带来安全保证，虽近日美国国会又通过多项军售及挺台法案，但却始终没有改变美国行政部门坚持40多年的台海“战略模糊”政策，不明确承诺出兵保台。

马英九说，即使数月来美国政界及学界呼吁华府摒弃“战略模糊”，走向“战略清晰”，美国国务卿蓬佩奥10月底答复媒体时仍表示，美国对台政策没有改变，希望北京履行对台海和平与稳定的承诺。美国国务院发言人奥特加斯（Morgan Ortagus）也说，美国在亚洲不寻求任何军事冲突，要中共自己克制。

马英九说，外交部长吴钊燮称“台湾目前不会寻求与美国建立全面外交关系”，“若与中国大陆发生冲突，台湾不会依靠美国干预”，这些“自我打脸”说法，完全违背绿营基本立场，许多人认为是出自美方授意与施压。