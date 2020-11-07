韩国女团徒手摸大熊猫遭中国网民批评　官方发声明将停播涉事节目

韩国一档综艺节目的预告片中，出现了艺人违规接触大熊猫幼崽的画面，引发中国网友质疑与批评，甚至引来中国野生动物保护协会介入。事件的相关方——爱宝乐园和女团BLACKPINK方面今天均在社交媒体发表内容一致的声明，回应此事。

综合外媒及香港01报道，上述声明称，决定不播出原计划今天（11月7日）上传的完整版综艺节目。原因是由于“非专业人士与熊猫宝宝密切接触的行为，会从其他角度引起误会”，所以根据熊猫保护专家的建议并尊重国际合作惯例，作出此决定。

声明强调，艺人此次探访熊猫，是在专业兽医和饲养员的参与下，遵守“严格的防疫管理和卫生规范”进行的。艺人在见到熊猫宝宝时，均戴着卫生手套、口罩，并穿有防护服。每次切换场景时，都对手和鞋子消毒。

韩国爱宝乐园面簿账号此前发布的综艺节目预告短片可以看到，在饲养员演示如何给成年雄性大熊猫做检查的时候，两名女团成员先后抚摸了大熊猫，还伸手触碰了熊猫的嘴部，当时两人都没有佩戴口罩和手套。

后来当大熊猫幼崽“福宝”出现后，饲养员将“福宝”放入了一名女团成员的怀中，女团成员进行了搂抱，碰触熊猫宝宝的手掌等举措。

这段视频在中国引发争议，网民纷纷表示这些动作可能会让大熊猫染病，并对此进行了强烈的批评。“韩国艺人违规接触熊猫幼崽”的话题，还登上了微博热搜。

中国野生动物保护协会前天（5日）通过公众号表示，就韩国爱宝乐园动物园违反大熊猫保护专业要求，组织演艺相关人员亲密接触大熊猫幼崽并制作娱乐节目一事，已正式去函该动物园，要求其立即停止此类行为，停止播放、传播相关内容的视频。要进一步加强管理，科学管护，坚决杜绝此类事件再次发生。

成都大熊猫繁育研究基地工作人员受访时回应，“（在中国）除了饲养员和兽医这些专业人士，其他人是禁止接触大熊猫的。而且不管对象是多大年纪的熊猫，非专业人士都不能摸。”

工作人员还表示，人身上携带的细菌或病毒的确会对大熊猫带来危害，因此不单是不能摸大熊猫，一般游客根本就进入不了熊猫繁育基地内部。

2016年3月，大熊猫“爱宝”和“乐宝”作为中国友好大使，从都江堰前往离首尔有两小时车程的爱宝乐园生活。今年7月20日晚，大熊猫夫妇平安诞下一只雌性幼仔。