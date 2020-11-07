中国第二枚民营运载火箭发射成功

星河动力（北京）空间科技有限公司（下称“星河动力”）自主研发的“谷神星一号（遥一）简阳号”商业固体运载火箭今天下午15时12分在酒泉卫星发射中心发射升空，将北京国电高科科技有限公司天启11星精确送入预定轨道。

根据澎湃新闻报道，这是星河动力首次发射任务，也是中国民营商业火箭首次进入500公里太阳同步轨道。谷神星一号（遥一）运载火箭成为继蓝箭航天朱雀一号固体运载火箭、零壹空间OS-M固体运载火箭、星际荣耀双曲线一号遥一固体运载火箭后，中国第四枚挑战入轨发射的民营火箭，也是继双曲线一号遥一之后中国第二枚成功入轨的民营火箭。

谷神星一号（遥一）运载火箭由中国民营航天公司星河动力自主研制，采用三级固体串联+液体上面级构型，箭体最大直径1.4米，全长约19米，起飞质量约30吨，500公里太阳同步轨道运载能力300公斤，700公里太阳同步轨道运载能力约230公斤。

星河动力自主研制了低室压、高比冲、高装填比的姿轨控动力系统，实现了减重增效；创新采用了面向低燃料消耗的火箭滚动通道简约控制技术，实现了运载效率大幅提升；首创基于三维实体建模和参数正交化的火箭模态精确预示方法，预示精度提升一个数量级。此外，本次发射也是垂直自瞄准、矢量固体推力控制等技术在民营商业运载火箭上的首次应用。

此次发射的天启11星是一颗数据采集卫星，将在轨提供商业数据采集传输服务。除此之外，火箭舱内还携带了3颗芯片，分别存储了星河动力联合《乐队夏天2》节目组通过微博活动征集的“想对最在意的人说的话”，音乐人庞宽最新单曲以及星河动力员工助力祖国太空探索的祝福。

在此次发射中，借助火箭末子级离轨钝化，星河动力与北京航天方舟空间技术有限公司联合开展了“商业返回式卫星变轨再入”关键技术验证。

