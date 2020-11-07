美将东伊运从恐怖组织名单中除名 被中国指出尔反尔

美国宣布从恐怖组织名单中删除疆独组织“东突厥斯坦伊斯兰运动”（简称东伊运），中国旋即指责美方在恐怖主义定性问题上出尔反尔，并敦促其不要给恐怖组织“洗白”。

据法新社报道，美国国务卿蓬佩奥在6日发布的《联邦公报》通知中做出上述宣布。美国国务院发言人说，东伊运被除名是因为“过去十余年来，没有可靠证据说明东伊运还存在”。

美国前总统小布什在2004年将东伊运列入恐怖组织黑名单，美国当时正在主导反恐战争，这么做符合中美两国的共同利益。中国经常把境内发生的袭击事件归咎于东伊运，并以此来合理化其在新疆采取、针对维吾尔族的措施，包括将大量新疆维吾尔族穆斯林关进再教育营等，但西方学者认为中国没有出示有力证据来证明东伊运是有组织的团体，或证明东伊运应为新疆的袭击行动负责。

以华盛顿为总部的维吾尔人权项目执行主任卡纳特说，美国国务院的决定“早该来了”，并指这是明确否定了中国对东伊运主张的观点。他也称中国利用“想像出来的东伊运威胁”，对新疆维吾尔族实施了“20年的国家恐怖主义行动”。

据中新社报道，中国外交部发言人汪文斌6日回应说，中方对美方有关决定表示强烈不满和坚决反对。“东伊运”是联合国安理会列名的恐怖组织，也是国际社会公认的恐怖组织，长期从事恐怖暴力活动，造成大量人员伤亡和财产损失，严重威胁中国和国际地区安全稳定。打击“东伊运”是国际社会共识，也是国际反恐斗争重要内容。

汪文斌指出，美方作为“东伊运”在联合国安理会1267委员会列名的共提国，在“东伊运”恐怖主义定性问题上出尔反尔，再次暴露了华盛顿当权派在反恐问题上的“双重标准”和对恐怖组织“合则用，不合则弃”的丑恶面目。恐怖主义就是恐怖主义。美方应立即纠正错误，不要给恐怖组织“洗白”，不要为国际反恐合作开倒车。