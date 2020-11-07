蚂蚁集团IPO搁置凸显全球金融科技挑战

随着金融科技新势力入侵中央银行和受到严格监管的传统银行的领域，全球开始出现金融摩擦，中国叫停蚂蚁集团首次公开募股（IPO）便是迄今最引人注目的一个例子。

据彭博社报道，蚂蚁集团破纪录的IPO在最后一刻倒下，不仅含有相关中国内部政治的暗示，而且还反映了全球监管机构追赶创新步伐的努力。从面簿的天秤币（Libra）项目到德国Wirecard倒闭，种种警报带来了这方面的紧迫性。

国际清算银行总经理卡斯滕斯（Agustin Carstens）本周点出了这一挑战，他说工业革命用了一个世纪才带来经济的结构性变化，而科技进步却在短短几年内就做到了。

他在11月2日的香港金融科技周论坛上说：“从最初的小到无所谓，大型科技公司在短短几年内就变成大到无法忽略，现在则已经到了大到不能倒的地步。”

中国是采用数字支付和金融服务的先行者，如今这都已渗透到世界第二大经济体的日常生活里。白领们都通过扫二维码支付咖啡或午餐的费用，现在所有零售交易中有30%都是在线完成的，甚至在春节时发的红包都在被数字付款替代。

事实上，通过使用支付宝和微信支付等民营企业主导的技术，中国正在迈向无现金社会。马云的蚂蚁集团利用庞大的数字用户群提供从贷款到支付的各种服务，该公司本周原本会通过一宗规模将是全球最大的IPO募集350亿美元资金，并展示中国在金融创新方面的新兴领导地位。

这种日益重要的地位为金融科技公司博得了赞誉。中国央行行长易纲谈到过它们给金融系统带来的“效率”，国际清算银行公布的研究显示了它们在经济低迷时期为小公司提供资金的能力。

但是，独立支付提供商和数字货币创建者带来的挑战——和危险——是监管控制不足，现在政府机构正在协调应对这一问题，而且不仅仅在中国是如此。

有关其中风险的一个极端例子是，互联网支付巨头Wirecard今年早些时候引人注目的倒闭。这桩丑闻暴露了德国金融监管系统中的漏洞，现在官员们正在努力堵上该漏洞。

原在德国DAX上市的Wirecard于6月倒闭，当时它说其资产负债表有四分之一是虚构的，促使政府机构互相推诿监管失灵责任。这一败局揭开了监管灰色地带——提供大规模国际金融服务的非银行公司——的盖子。

“它们不是什么在某个车库里经营的友好小初创企业，它们是跨国公司，经手大量资金，”德国监管机构BaFin的银行监管主管罗斯勒（Raimund Roeseler）称。“只有跨境监督它们，才能掌控风险状况。”

数字货币意味着，政府一度独有的创造货币特权面临根本性的挑战。迄今为止，瑞典和中国在创造数字法币方面占据领先地位。欧洲央行也加快了数字欧元工作，甚至连一度保持戒心的美联储也在朝这个方向研究。

美联储官员正在调查数字货币的成本和收益，并且已经与麻省理工学院的研究人员合作，建立“以中央银行使用为导向的假设性数字货币”。他们还在追求自己的实时支付系统，与私人银行正在开发的另一个系统竞争。从这两项计划中可以清楚地看出，美联储对染指基于美元的支付系统抱有浓厚兴趣。

日本央行正在加快对金融创新的研究；在冠病疫情凸显出该国对书面工作的依赖后，数字化呼声越来越高。该行还说，它将于明年启动数字货币实验。印度央行已经为金融科技行业创建了一个“监管沙盒”，让监管机构、创新者、金融服务提供商和客户可以测试新产品和服务。