台学者：奥巴马“重中轻台” 拜登在两岸课题或有类似心理状态

台湾学者认为，美国前总统奥巴马一向“重中轻台” ，而作为副手的拜登在两岸课题上多少应该有类似的心理状态。

台湾民意基金会董事长游盈隆昨天（7日）在面簿上质问，如果中国大陆在南中国海、台海、东海、黄海举行大规模军事演习，拜登是否会遵循特朗普政府当前的政策，美军是否会派出相同规模的军舰和战机出现在大陆沿海。他担心，对大陆采取较软弱的政策，“对台湾不就是一个灾难吗？”

游盈隆写道：“拜登在10/23选前最后一场辩论中回答主持人提问‘当选后要如何处理中国问题？’他的回答竟是‘他会遵循国际规则和中国打交道云云’，这是典型的实问虚答。何况所谓‘遵守国际规则’（follow international rules）到底是什么东西？国际政治的运作何时开始是完全依据所谓的‘国际规则’的？”

游盈隆认为，拜登的回答表示他不愿直接面对“烫手的中国问题”，也可能暗示他若当选“还没想好要如何因应中国问题”，也或许是他早已胸有成竹，但他的答案可能不符合美国主流民意，所以干脆回避问题。“可能性好几个，但没有一个是对中国采取较强硬的政策。”

他质问，奥巴马八年执政，“何曾做过一件让台湾人窝心的事情？”，并说奥巴马直到2011年才开始推动“亚洲再平衡”政策，试图排除或避免中国大陆成为亚太地区的支配性强权，但显然成效不彰。

游盈隆还认为，奥巴马基于个人有社会主义倾向的意识型态，“对崛起中的中国（大陆）有特殊的情感，反而对民主台湾没什么感觉”。

游盈隆在最后提到，拜登是一个“正直的元老级美国政治人物”，经历丰富，见多识广，作风稳健，但他最担心的是他很大可能会从奥巴马及其旧执政团队的眼光看两岸关系，“那台湾就糟了”。