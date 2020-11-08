张建宗：港府会全力以赴抗疫并恢复经济

港府政务司司长张建宗8日表示，港府会继续全力以赴，精准抗疫，争取尽早逐步有序恢复与内地及澳门通关，振兴本地经济。

据新华社报道，在当日发表的网志中，张建宗介绍，应对疫情是港府当前的首要任务。特区政府会加强病毒检测，包括于11月中旬开始在四个社区检测中心为市民提供每次240港元（41.74新元）的病毒检测服务、为特定群组进行恒常病毒检测、为幼儿园及中小学教职员提供免费检测等。

张建宗提到，中国中央政府在关于制定“十四五”规划和2035年远景目标的建议中提到保持香港长期繁荣稳定，强调全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”和高度自治的方针。他说，只要香港坚定不移地落实《香港国安法》，社会各界团结一致，可确保“一国两制”行稳致远，维持香港长期繁荣稳定。

张建宗表示，港府重视加强香港市民的国家意识和国民身份认同，尤其是青年人树立正确的国家观、民族观和历史观。随着《香港国安法》实施，学校有责任加强国家安全教育，帮助学生正确认识国家及国家和香港的关系，加强学生的国民身份认同。

张建宗强调，香港人要善于把握机遇，扮演更积极的角色，尤其要努力建设国际创新科技中心和巩固国际金融中心的地位。

他写道：“可以肯定的是，香港能更好融入国家发展大局，积极参与粤港澳大湾区的建设和发挥我们在‘一带一路’国际合作中的关键作用，这必然是我们恢复经济增长的重要动力。”