加国赴华航班实施新规：须凭双检测阴性证明登机

为减少冠病疫情跨境传播，自昨天起（7日）起，从加拿大搭乘航班赴华的所有乘客，须凭登机前两天内在加拿大采样的核酸检测和血清抗体检测阴性证明登机，两者缺一不可。

据中新社报道，中国驻加拿大使馆上个月底发布通知，宣布双检测均应于乘客登机前两天内在加拿大完成，以采样时间为准。乘客可在加卫生部门认可的任何检测点、医院、药房等机构检测。

需经第三国中转乘机赴华的人员须在加拿大进行第一次双检测，并凭上述检测阴性证明登机。抵达中转国后进行第二次双检测并获得阴性证明。两次双检测均须于登机前两天内完成。

加拿大在新规实施首日共有三班赴华直航航班。在加拿大机场的航空公司值机工作人员，在为准备飞赴上海的乘客办理登机牌时，须查验并留存其纸质版双检测阴性证明。

现场工作人员也为乘客测量体温，并提醒乘客在双检测阴性证明上写下其在中国国内的联系电话。

有乘客说，因自己是首批须凭双检测阴性证明登机的乘客，未知因素较多，获悉新规后不免忐忑。检测和领取报告的过程较为紧张，但总体顺利。一位孙姓乘客说，为求“双保险”，自己在规定时限内往返加拿大的蒙特利尔、多伦多两地，并及时获得了两地不同检测机构的阴性证明。

中国已对美国以及欧洲、大洋洲、非洲和东南亚多国赴华航班乘客作出须凭“双检测”阴性证明登机的要求，但各国开始执行的时间有所不同。