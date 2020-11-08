中国心脏支架从1.3万人民币降至700元

由中国国家医保局组织的冠脉支架（又称心脏支架）集中带量采购11月5日在天津开标，此次集采中，冠脉支架单价从均价1.3万元（人民币，下同，2651.57新元）左右下降至700元左右，平均降幅逾90%。

据中新社报道，“心脏支架从1.3万元降至700元”的关键词冲上热搜榜，有网友建议：“集采降价省下的费用，可以适当用来激励医生，多方共赢！”，还有网友呼吁相关部门关注口腔科等其他科室的医疗器械价格高企问题。

据《中国心血管健康与疾病报告2019》显示，从2009年到2019年，中国冠心病（PCI）手术量从23万例发展到超过100万例，年增长速度10%至20%。以每台手术支架使用量约1.5枚计算，一年要用掉150万个心脏支架，总费用达150亿元左右，占到全国高值医用耗材总费用的十分之一。

中国央视报道，通过冠状动脉支架国际价格对比发现，在此次集采之前，中国国产心脏支架价格在国际上偏高。国产品牌价格7500至18500元，中位数14000元，进口品牌价格11400至23300元；同代支架价格巴西最低2183元；美国患者支付价6403至18507元；法国零售价6881元；日本医保支付7693至18747元（均折合为2020年人民币汇率）。而通过此次集采，全国范围内支架采购费预计节约109亿元。

对于杀价这么狠，企业是否还有利润空间的问题，中国国家医保局医药价格和招标采购司司长钟东波介绍，国家主动集中采购的核心是带量采购机制，以合同的方式来明确药品采购的数量以确保使用，相当于供需直接见面，把中间所有销售费用节省下来，这是降价幅度大的主要原因。降价主要是降在中间环节，生产商仍有盈利，不存在降低成本来弥补利润的动机。

北京大学人民医院心血管内科主任医师胡大一说：“实际上支架成本是很低的，部分支架成本甚至只有两三百元，此前价格虚高是由于中间存在着许多代理商。”一位不愿意透露身份的业内人士称，企业在本次集采中的定价策略是在成本的基础上加上一个可以接受的利润，“它（指医药企业）又不能亏。”

不过，人民日报旗下自媒体“侠客岛”提醒，由于器材利润被压缩，集采或会对医生的积极性与效率、手术的数量和质量产生影响。

此外，虽然主流冠脉手术器材被砍价，但药物球囊、可吸收支架、腔内影像等普材未受影响，这部分器材或会成为行业新增利润点，其价格和应用比例可能上升，对冠脉手术器材在利润上形成替代。