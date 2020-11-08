中国多地出现“注销校园贷”新骗局 不少大学生被骗

中国多地最近出现打着“注销校园贷”名义的新骗局，不少在校以及刚毕业不久的大学生被骗，金额少则几千元，多则几十万元（人民币，下同）。有研究机构统计显示，今年上半年，监测到有关网贷诈骗负面舆情信息共计28.8万余条，其中涉及“注销校园贷”的骗局接近9.3万条，占32.14%。

据经济日报报道， 中消协10月26日发布消费警示，提示青年学生警惕各类不良“校园贷”陷阱。

江苏扬州的小陈10月8日接到一个自称是某贷款公司的客服电话，对方称小陈在大学期间借的一笔9000元（人民币，下同，1835.70新元）“校园贷”未还，如果小陈再不还，将影响到个人征信。

尽管小陈在上学期间并没有借过校园贷，但是对方提供的信息非常准确。对方提出只要按其说的操作，小陈的贷款记录就会注销，个人征信也不会受影响。

在对方指导下，小陈向多个APP申请了贷款，最终申请到三笔总计6.5万元的贷款。随后，按照对方要求，再将贷款分别转到三个陌生人的账户里。小陈按要求操作后，对方又要他把下载的APP都删除。此时，小陈才发觉事情不对劲，赶紧把之前贷款的APP一一打开核对，结果发现损失6万多元。

记者了解到，“注销校园贷”诈骗手法主要分为两类，一是针对有注册网贷平台账号或有贷款记录的，诈骗人声称“根据国家相关政策需要配合注销账号，否则会影响个人征信”；二是针对无注册网贷平台账号或无贷款记录的，诈骗人则称“你的身份信息被盗用注册了网贷账号，需要配合注销，否则会影响个人征信”。

由于诈骗人能够准确说出对方的真实姓名、身份证号、学校名称，甚至消费记录等隐私信息，容易让学生放松警惕。有的诈骗人还主动将自己的身份证件、工牌等信息向学生展示以获取信任，导致学生最终将从网贷平台提现的借款全部转入骗子提供的名为“清查账户”，实为诈骗人的个人账户。

在中国加大了对不良“校园贷”的整治力度后，一些不法机构为了逃避监管部门的查处，改头换面，有的打着“培训贷”“创业贷”“求职贷”“毕业贷”等旗号，采取更为隐蔽的营销手段，继续向在校大学生违规放贷。

中消协提示，学生们如不慎踏入不良“校园贷”陷阱或者遇到疑似不良“校园贷”诈骗的情形，应当积极收集并留存有关证据，然后报警求助。