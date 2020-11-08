中国外贸进出口连续五月正增长

中国海关统计，今年前10个月，中国货物贸易进出口总值25.95万亿元（人民币，下同，5.29万亿新元），比去年同期增长1.1%。

据《人民日报》报道，今年前10个月，中国货物贸易出口14.33万亿元，增长2.4%；进口11.62万亿元，下降0.5%；贸易顺差2.71万亿元，增加16.9%。中国外贸进出口10月份2.84万亿元，增长4.6%。其中，出口1.62万亿元，增长7.6%；进口1.22万亿元，增长0.9%；贸易顺差4017.5亿元，增加34.9%。

海关总署相关负责人介绍，自6月份以来，中国外贸进出口连续五个月实现正增长，出口国际市场份额也在不断提升。

前10个月，中国对亚细安、欧盟、美国、日本和韩国等前五大贸易伙伴进出口均增长。其中亚细安为中国第一大贸易伙伴，中国与亚细安贸易总值3.79万亿元，增长7%。欧盟为中国第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为3.62万亿元，增长3.5%。美国为中国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为3.2万亿元，增长3.9%。

另外，中国民营企业进出口增长、比重提升。前10个月，民营企业进出口12万亿元，增长10.5%，占外贸总值的46.2%，比去年同期提升3.9个百分点。

不过，机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长，服装、鞋靴和箱包等出口下降。前10个月，中国出口机电产品8.45万亿元，增长3.8%。同期，出口包括口罩在内的纺织品9084.1亿元，增长34.8%。