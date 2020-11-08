学者：拜登当选后中美关系迎转机 打“台湾牌”意愿不如特朗普强烈

几乎跌至冰点的中美关系，有望随着新一任美国总统拜登上台而回暖。受访学者认为，拜登当选为改善中美关系提供难得的机会。但在权力正式交接前，现任总统特朗普政府可能进一步加大对华打压，中国对此应“以静制动”。

民主党籍的拜登拿下宾夕法尼亚州的20张选举人票后，在本届美国总统大选中得票数迈过270张大关，击败共和党的特朗普，当选为美国第46任总统（候任）。

拜登曾在担任前总统奥巴马副手期间两度访华，并与中国国家主席习近平有过多次接触，这令他的对华政策受到外界期待。

南京大学国际关系研究院院长朱锋接受《联合早报》访问时指出，拜登上台后的首要任务是缓解美国国内疫情，对华关系不会是他要优先推动的议程。不过，拜登团队在外交政策上的原则和作风都与特朗普团队大相径庭，“可以预见，拜登上台后将从美国中心主义回归自由国际主义，加强多边合作。这就提供了在多个领域改善中美关系，重启对话合作，让两国相向而行的良机。”

过去四年特朗普任内，中美在贸易、科技和外交等领域的冲突日益尖锐，在台湾和香港问题上的摩擦也不断加剧。中国今年提出“以国内大循环为主体”的“双循环”发展格局，就被视为是针对中美经济脱钩的应对之策。

朱锋认为，拜登打“台湾牌”的意愿不如特朗普强烈，预计不会像特朗普那样频繁地与台湾互动，是台海局势回稳的一个重要机会。此外，奉行多边主义的拜登，对字节跳动和腾讯等中国科技公司也不太可能继续穷追猛打，但能否扭转此前出台的制裁政策，还有待观察。

中国外交部副部长乐玉成上周四（5日）在一场吹风会上喊话新一任美国总统及政府与中国共同相向而行，希望双方通过加强合作和管控分歧，推动两国关系沿着正确轨道向前发展。这也是中国官方首次就美国本届选举选后的中美关系走向公开表态。

依照美国宪法规定，新总统任期将于明年1月20日开始。在此之前，朱锋预计特朗普政府还会采取更凶狠的对华政策。他说，现任国务卿蓬佩奥等人希望通过打压中国，为自己累积更多政治资本，在共和党代际更替时争取上位，现在是他们最后的机会。“中国现在最重要的是以静制动，并做好与美国重启对话的准备，抓住一切机会让两国关系重回正轨。”

（记者是《联合早报》上海提派员）